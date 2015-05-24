Sırrı Süreyya Önder: Abdullah Gül'e İzleme Heyeti için teklif götürdük, hükümet engelledi

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün İzleme Heyeti'nde yer alması için teklifte bulunduklarını, ancak hükümet kanadı tarafından bu tewklifin sansürlendiğini ileri sürdü.

Sırrı Süreyya Önder, Ankara’da 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleme kararı veren bir grup muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldi. HDP olarak insanların gönüllerindeki ve zihinlerindeki barajları yıktıklarını ifade eden Önder, “Bizim için en faşist bu yüzde 10 barajını yıkmak kadar önemliydi” dedi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın ‘Bu parti (HDP) barajı aşarsa çözüm süreci biter’ sözüne tepki gösteren Önder, “Allah’tan hayat temennilerle yürüyen bir şey değil. Hayatın kendi yasaları var. Bu ülkenin neredeyse bütün insanlarının bir barış arzusu var. Böyle zevzek temenniler hayatta bir karşılık bulmuyor” diye konuştu.

‘Düşman icat etmeden bu ülkeyi yönetme hüner ve kabiliyetine sahip değiller’

CİHAN'da yer alan habere göre, siyasi partilerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Sırrı Süreyya Önder, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 10 seçim barajının olmadığını ifade etti. Önder, “Arkalarında bir raf bunların. O rafta da beş-on tane yafta. Bu, devletin yüzyıllık ezberidir. Düşman icat etmeden bu ülkeyi yönetme hüner ve kabiliyetine sahip değillerdir. Bu düşman her gün değişir. Bugün düşmanlaştırdığı ile dün kol koladır. Artık yüz de gitmiş, astarı da gitmiş” dedi.

Kendisinin başta önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e ve CHP’nin diplomat kökenli milletvekili Faruk Loğoğlu’nun ‘izleme heyeti’ne dahil edilmesini teklif ettiğini kaydeden Önder, “Ben bir televizyon programında Sayın Abdullah Gül’e çağrı yaptım. Bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış, müzakere sürecinin de bütün aşamalarını biliyor. Yandaş kalemlerden devşirerek bu kadar itibarsızlaştırdığınız izleme heyeti bunlardan oluşacağına böyle insanlardan oluşur. Herkesin de kalbi rahat olur, bunların yapacağı şahitliğe” diye konuştu.

‘Bütün kanallara haber gitmiş bu teklif haber bültenlerinde yer almayacak diye’

İsimlerin çoğaltılabileceğini kaydeden Önder, “Sayın önceki cumhurbaşkanı, bu meseleyle bir ombudsman mahiyeti ile, bir nezaretçi, bir müşahit izleme heyeti niteliği ile uğraşmasından daha aziz bir iş var mı bu memlekette? Neredeyse bütün kanallara haber gitmiş. ‘Bu teklif haber bültenlerinde yer almayacak’ diye. Şu hırsa, şu gözü dönmüşlüğe bakar mısınız? Yav, sizin partinizin kurucusu. Sizin partinizin meclis başkanı. Sizin partinizin bakanı” dedi.

HDP olarak kendilerinin büyük bir özgüvenle bir izleme heyeti oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydeden Önder, izleme komitesinden ancak ‘yan çizeceklerin’ korkacağını vurguladı.