Erdoğan ve AKP, fetih kutlamalarını Gezi’nin yıldönümüne denk getirmek için mi 30 Mayıs'a çekti?

Seçim meydanlarında miting düzenleyerek, “adını vermediği bir parti için” 400 milletvekili isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethi kutlamasına da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile katılacak. Her yıl Balat’ta yapılan fetih etkinliği bu yıl Yenikapı’da yapılacak. AKP’nin her yıl 29 Mayıs’ta yapılan fetih etkinliklerinin tarihini Gezi direnişinin yıldönümü olan 30 Mayıs’a alması ise manidar bulundu. Etkinlikleri iktidarın gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefleyen AKP’nin bu hamlesi, Gezi Parkı’yla ortaya çıkan toplumsal muhalefete meydan okuma ve gözdağı verme çabası olarak yorumlandı.

Her yıl 29 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul’un fethi kutlama etkinlikleri, bu yıl 7 Haziran seçimleri öncesi 30 Mayıs Cumartesi gününe alındı. Yenikapı miting alanında saat 17.00’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılacağı 562. fetih programı, ‘AKP’nin ve Saray’ın seçim propagandası olacak’ yorumlarına yol açtı. Davetliler arasında yer aldığı öğrenilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise yakın çevresine “Fetih mitingi”ne katılmayacağı söylediği bildirildi.

Cumhuriyet’ten Ahmet Sungur’un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl Balat’ta düzenlediği İstanbul’un fethi kutlamalarını, bu yıl ilk kez Yenikapı’da İstanbul’un en büyük gösteri ve yürüyüş alanına taşımaya karar verdi. Adeta miting havasında gerçekleştirilecek fetih programının, bilbordlarının da AKP’nin seçim billbordları ile benzer olması dikkat çekti.

Gül katılmayabilir

Fetih programına 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün de davet edildiği, hatta “2001’de partinin kurulduğu günlerdeki gibi bir görüntü verecekleri” iddiaları da bazı köşe yazarları tarafından gündeme getirildi. Bu durum, fetih kutlamalarının seçime kısa bir süre kala siyasi malzeme olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.

Programa Erdoğan, Davutoğlu ve Arınç’ın katılması beklenirken Gül’ün yakın çevresine, “Cumhurbaşkanlığı sonrasında ne bir siyasi toplantıya, ne bir mitinge katıldığı, bu tutumunu devam ettireceği ve 30 Mayıs’taki mitinge katılmama kararını” aldığını söylediği öğrenildi.

Erdoğan, dün Üsküdar’da katıldığı toplu açılış töreninde 30 Mayıs Cumartesi günü Yenikapı’da İstanbul’un fethinin 562. yıl kutlamalarına herkesi davet etti.

Gezi’nin yıldönümü

AKP’nin fetih etkinliklerinin tarihini Gezi Direnişi’nin yıldönümü ve Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı 30 Mayıs’a alması ise manidar bulundu. Etkinlikleri iktidarın gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefleyen AKP’nin bu hamlesi, Gezi ruhuna meydan okuma ve gözdağı verme çabası olarak yorumlandı.

Karakterleri de sloganları da aynı

Seçim öncesi AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu mitingler düzenlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da her gün en az birkaç kentte ‘toplu açılış törenlerinde’ halka sesleniyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın konuşma metinlerinin yanı sıra kullandıkları görsel ve grafik malzemeler de birbirinin aynı.

Cumhurbaşkanı’nın gerek toplu açılış törenlerinin afiş ve panolarında gerekse de resmi Twitter sayfasının girişindeki mottosunda; metro ve metroblack yazı karakteri (font) kullanılıyor. Aynı yazı karakteri AKP’nin bütün afişlerinde, Davutoğlu’nun mitinglerinde, AKP’li belediyelerin duyurularında da karşımıza çıkıyor.

Sloganlar da aynı kalemden çıkmış gibi

Grafik tasarım işlerinin bu kadar birbirine yakın olması akla öncelikle tasarımcının aynı kişi olabileceği ihtimalini getiriyor. Bununla birlikte tasarımcıların önlerinde binlerce font ve renk bulunduğu dikkate alındığında bu durumun “algı yönetiminin” bir parçası olabileceği de düşünülebilir.