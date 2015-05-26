Valilik'ten HDP'nin İstanbul mitingine izin yok

HDP'nin 30 Mayıs'ta Kazlıçeşme'de yapmayı polanladığı seçim mitingine, İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "Kazlıçeşme'deki HDP mitingi talebiyle ilgili olarak izin verilmesi söz konusu olmamamıştır. Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu'nca da Kazlıçeşme'de miting yapılmasına izin verilmediği bilgisi edinilmiştir. Kazlıçeşme alanı, 2911 yasa kapsamında belirlenen gösteri alanlarından değildir" dedi.

HDP'nin izin verilmeyen mitingine birkaç yüz metre mesafedeki Yenikapı'da, aynı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Fetih kutlama programı gerçekleştirilecek.

Fetih kutlamalarına izin var,

HDP mitingine yok

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Fethi'nin 562. Yıldönümü Kutlamaları, Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil 'İl Kutlama Komitesi' tarafından belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu yıl yapılacak olan kutlama etkinliklerinin en görkemlisinin, Yenikapı Sahil Alanı'nda icrası düşünülen Fetih Şöleni Gösterisi'nin olması planlanmış ve bu programa Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Devlet Protokolü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan tüm Siyasi Parti Liderleri ve yöneticileri, Adli Yargı Üst düzey Temsilcileri , Askeri Protokol Temsilcileri, Mülki ve Mahalli İdare Temsilcileri, Yabancı Misyon Şefleri, Ruhani Liderler, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkımız davet edilmiştir.

Ancak son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerden ve bazı siyasi parti yetkililerinin açıklamalarından tamamen mevzuat çerçevesinde hareket edilerek tertiplenen ve bu çerçevede kalınmasına özen gösterdiğimiz İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Fetih Şöleni'nin siyasi polemik konusu yapılmaya çalışılması bu açıklamanın yapılmasını zaruri hale getirmiştir.Seçimlerin son 10 günü alanların tahsis yetkisinin ilçe seçim kurullarında olması sebebiyle, Valiliğimizce 27/04/2015 ve 05/05/2015 tarihlerindeki yazılarımızla Fatih İlçe Seçim Kuruluna başvurularak 29-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Yenikapı Toplantı ve Gösteri Alanının Fetih Kutlamaları için tahsisi talep edilmiş ve Fatih ilçe Seçim Kurulunun 06/05/2015 tarihli kararı ile bu tahsis yapılmıştır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'ndan görüş istenmiş ve olumlu görüş alınmış, vaki itirazlar da Yüksek Seçim Kurulu'nca reddedilerek alanın Fetih kutlamalarına tahsisi uygun bulunmuştur."

'Kazlıçeşme Alanı 2911 sayılı yasa kapsamında belirlenen gösteri alanlarından değildir'

Valilik açıklamasında, HDP'nin aynı gün saat 16.00'da Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacağı ilan edilen mitingine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Özellikle bazı parti yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, 30 Mayıs 2015 tarihi için Kazlıçeşme alanında miting yapmak amacıyla Emniyet Müdürlüğümüze bildirimde bulundukları ve Valiliğimiz ile de bu konu hakkında görüşme yaparak izin aldıkları yönündeki açıklamaları basında yer almaktadır. Öncelikle kamuoyumuzun bilgisine sunmak isteriz ki, Kazlıçeşme Alanı 2911 sayılı yasa kapsamında belirlenen gösteri alanlarından değildir. İkinci ve daha önemli husus ise seçimlere 10 gün kala her türlü açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerine izin verme ve yer tahsis etme yetkisinin İlçe Seçim Kurularında olduğu ve Valiliğimizin bahsedilen tarihte yetkisinin olmadığı ve bu sebeple valilikten izin alındığı yönündeki açıklamaların doğruyu yansıtmadığıdır. Kaldı ki Halkların Demokratik Partisi İl yöneticileri 15 Mayıs 2015 tarihinde saat 15.30'da Valilik ziyaretinde bulunmuş ve kendilerine Fetih Kutlamaları ile ilgili süreç anlatılmış, miting alanı talepleri konusundaki yetkinin İlçe Seçim Kurulu'nda olduğu ve buraya müracaat edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Kamuoyuna yansıtılan 30 Mayıs mitingi talebi ile ilgili olarak izin verilmesi bu nedenle söz konusu bile olmamıştır. Ayrıca Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu'nca da Kazlıçeşme'de miting yapılmasına izin verilmediği bilgisi edinilmiştir. Tarihimizin övünç sayfalarından birisi olan Fetih Günü'nü, anlam ve önemine yakışır bir şekilde milletçe coşku ve heyecanla kutlamak üzere tüm halkımızı davet ediyoruz."

Demirtaş'tan 'sorun çözüldü' açıklaması

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''İstanbul Kazlıçeşme'de 30 Mayıs'ta yapacağımız mitinge dair sorun çözüldü. Aynı gün saat 15:00'da Kazlıçeşme'de olacağız'' dedi.