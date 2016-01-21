TSK'dan katır ihalesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı ve kangal köpeği satın alınacak.

2016 yılı bütçesine ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayvan alımında kullanılacak ödenek konuldu. Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre, 2016 yılında süvari birlikleri için tanesi 3 bin 300 liraya süvari bineği, topçu birliklerinin kullanımı için 2 bin 600 liraya topçu bineği, diğer hizmetlerde kullanılmak üzere tanesi 2 bin 500 liraya beygirler, taşıma hizmetlerinde kullanılacak bin 800 ve bin 700 liraya mekkare olarak isimlendirilen katır ve beygirler, bin 200 liraya kurt köpeği, 600 liraya da kangal cinsi köpek alınacak.

Bütçe tasarısında hayvanların fiziksel özellikleri de belirtildi. Buna göre hayvanların cinsi ve aranan ölçüler şöyle:

Hizmeti Cinsi Yüksekliği (mt) Göğüs çevresi (mt)

Süvari bineği Beygir 1.45 (en az) 1.65 (en az)

Topçu bineği Beygir 1.50 (en az) 1.70 (en az)

Diğer Binekler Beygir 1.43 (en az) 1.60 (en az)

Mekkare Beygir 1.36 (en az) 1.52 (en az)

Mekkare Katır 1.36 (en az) 1.50 (en az)

Köpek Kurt - Kangal