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TSK'ya at, beygir, katır ve köpek alınacak!

Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre, 2014 yılında ordunun ihtiyacı için alınacak hayvanların birim fiyatında yüzde 3.45 ile yüzde 6 arasında artış yapıldı

25 Ekim 2013 16:39

Devlet bu yıl da ordunun ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kurt veya kangal köpeği gibi hayvanlar alacak. Alınacak hayvanların birim fiyatında yüzde 3.4 ile 6 arasında artış yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kurt veya kangal köpeği gibi çeşitli hayvan alınacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre, 2014 yılında ordunun ihtiyacı için alınacak hayvanların birim fiyatında yüzde 3.45 ile yüzde 6 arasında artış yapıldı.

Süvari birlikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK ) yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 3 bin lira ile süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 2 bin 400 liralık birim fiyatı ile topçu beygiri izleyecek. Diğer binek beygirler için ödenecek birim fiyat ise 2 bin 300 lira olacak.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise 1.160 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de 570 lira ödenecek.

 

En yüksek artış mekkare beygirinin

 

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirlerinin birim fiyatı bin 690 lira olarak belirlendi. Orduya alınacak hayvanların birim fiyatında en yüksek artış ise yine taşıma işlerinde kullanılan mekkare katırında oldu. Mekkare katırının birim fiyatında geçen yıla göre yüzde 6 oranında artış kaydedildi. Buna göre, devlet ordu ihtiyacı için alınacak mekkare katırına bin 590 lira ödeyecek.

Bu arada, geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birliklere zor arazi koşullarında halen büyük iş düşüyor.

 

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