'Katırlar intihar etti' diyen Vali Meclis gündeminde

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Roboski’de katırların öldürülmesi, Şırnak Valisi’nin katırların intihar ettiği yönündeki açıklamaları ve DİHA’nın yayınladığı katırların askerler tarafından vurulduğunu gösteren görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.

Konu hakkında İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’e yazılı soru önergesi veren Sarıyıldız, 28 Aralık 2011 tarihinde TSK’ye ait savaş uçaklarının Roboski’de gerçekleştirdiği katliam sonucu çoğu çocuk 34 kişi katledildiğini hatırlatarak, “AKP Hükümeti katliamın sorumlularını yargı önüne çıkarmak ve bu insanlık ayıbı ile yüzleşmek ve bölge halkının siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarını dikkate alıp çözüm üretmek yerine adalet arayışında olan Roboski halkını her gün farklı şekillerde hedef haline getirmektedir. Katliama maruz kalan Roboskililerin sınır ticaretinde kullandıkları katırlar öldürülmektedir. 2011 yılından bu yana Roboski halkı üzerinde sistemli olarak, fiziki, ekolojik ve kültürel soykırım politikası uygulanmaktadır” diye belirtti.

‘İntihar iddiası korkunç cinayetleri gizlemeye dönüktür'

Demokrat Haber'de yayımlanan habere göre, Şırnak’ta Mart ayında sınır ticaretinde kullanıldıkları gerekçesiyle değişik tarihlerde askerler tarafından yakalanan ve İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilen 57 katırın "itlaf" edilmesi için müdürlüğün Uludere Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurduğunu ifade eden Sarıyıldız, şunları kaydetti:

“İlçe Kaymakamıyla yapılan görüşmelerde imha kararının durdurulacağı sözü üzerine görüşmeden 4 gün sonra askerler mahkeme kararını beklemeden Roboski'ye bağlı Salatalık Çeşmesi mevkiinde 8 katırı öldürdü. Bu kararın alınmasından itibaren askerlerin açtığı ateş sonucu çok sayıda katır öldürüldü” Sarıyıldız, katırların aleni bir şekilde askerler tarafından öldürüldüğünün bilinmesine rağmen Şırnak Valisi CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) üyelerine yaptığı açıklamada katırların vurulup öldürülmediğini, ancak silah sesinden korkup, uçurumdan düştüklerini belirttiğine dikkat çekti.

“Katırların intihar ettiği yönündeki iddia devletin hayvanlara dönük korkunç cinayetini gizlemeye dönüktür’’ diyen Sarıyıldız, Dicle Haber Ajansı’nın paylaştığı ancak ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Roboski Katliamı’nın yapıldığı yerde 30'a yakın askerin bir katırı nişan alarak tarandığının açıkça görüldüğünü vurguladı.

Sarıyıldız, Bakan Öztürk’e sunduğu önergede şunları sordu:

‘Vali hakkında soruşturma başladı mı?

Roboski’de TSK’ye ait savaş uçaklarının katlettiği 34 kişinin acıları halen bütün tazeliğini korurken, Roboskililerin geçim kaynağı sırasında kullandıkları katırların da katledilmesi hayvan haklarının ihlali değil midir?

-Uludere’de, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından itlafı talep edilen katırlarda hangi hastalıkların olduğu kayıt altına alınmıştır? Öldürülen katırlar üzerinde herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? İnceleme sonucunda tespit edilen hastalık bulunmakta mıdır? Eğer hastalık tespit edilmemiş ise hangi yasaya dayanarak insanların tek geçim kaynağı konumunda olan katırlar katledilmektedir?

-Sınırı geçerken her an ölüm riski taşıyan Roboski halkının ekonomik sorunlarının çözümü için Hükümetiniz tarafından hangi adımlar atılmıştır?

-İnsanları ölüme rağmen sınırları aşmaya mecbur bırakan Hükümetinizin yürütmüş olduğu yanlış ekonomik politikalar değil midir? -Katırlarda kurşun izleri bulunmasına rağmen Şırnak Valisi neden katırların intihar ettiği yönünde bir iddiada bulunmuştur? Kamuoyunu yanıltan ve yanlış bilgi veren Şırnak Valisi hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?

-17.04.2015 tarihinde Dicle Haber Ajansı’nda yayınlanan görüntülerde 1 katırın 30 asker tarafından kurşuna dizildiği görülen olay hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?