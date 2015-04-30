Roboski’de askerler 8 katır daha katletti!

Sınır hattında yaşayan bölge halkının geçim kaynaklarından biri olarak sınır ticaretinde kullanılan katırların itlafı sürüyor.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, askerler tarafından açılan ateş sonucu halka ait katırların itlaf edilmesine dönük gelişen yoğun tepkilere rağmen dün gece de Şırnak’ın Uludere (Qileban) ilçesine bağlı Roboski köyü yakınlarında bulunan Şirit Yaylası’nda konumlanan askerler, sınır ticaretinde kullanıldıkları gerekçesiyle 8 katırı daha itlaf etti.

Bu olayla birlikte askerlerin bölgede son iki ay içerisinde itlaf edilen katır sayısı 40’a ulaştı. Yaşanan bu katır itlafının yanı sıra yine dün gece geç saatlerde Beyaz Tepe Karakolu’nda bulunan askerlerce PKK’lıların bulunduğu Federal Kürdistan sınırındaki noktalara da taciz ateşi açıldığı bildirildi. Açılan ateşe rağmen karşı taraftan herhangi bir karşılık verilmediği de öğrenildi.