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Komutanların tanıklığı reddedildi, Hilmioğlu Adli Tıp'a sevk edildi

Ergenekon davasında, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, Aydoğan Babaoğlu ve Atilla Işık'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme ise talebi reddetti. Dava 11 Mart'a ertelendi

18 Şubat 2013 13:26

Ergenekon Davası'nda İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Genelkurmay eski başkanı Işık Koşaner, Metin Ataç, Aydoğan Babaoğlu ve Atilla Işık'ın tanık olarak dinlenmesini istedi, mahkeme reddetti. Fatih Hilmioğlu'nun sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevkedilmesine karar verildi. Savcı mütalaasını vermedi, duruşma 11 Mart'a ertelendi.

 

Hilmioğlu, Adli Tıp'a sevk edildi'

Başbuğ'un avukatının talebilini değerlendiren mahkeme heyeti, eski komutanların tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti. Diğer yandan ağır sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Ergenekon tutuklusu Profesör Dr. Fatih Hilmioğlu ise durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

 

'Mütalaa beklenmiyor'

 

Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında, savcının mütalaasının vermesini bekliyordu. Ancak, mahkeme başkanı gelen yazılarla ilgili olarak taraflara söz verileceğini söyledi. Bundan dolayı savcının mütalaasını vermesi beklenmiyor

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere görei İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 67'si tutuklu 275 sanığın yargılandığı ve 4 yılı aşkın süredir devam eden Ergenekon Davası'nın 276. duruşması bugün görülüyor.

13 Aralık 2012 tarihinde Silivri Cezaevi önünde yaşanan olayların ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin çevresinde jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cezaevine giderken kullanılan güzergah üzerine bariyerler konulurken, güzergah üzerinde güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü. Ayrıca E-5 Karayolundaki Silivri Cezaevi sapağı ile TEM’den gelirken kullanılan cezaevi sapağına da arama noktaları kuruldu.

Polisin de destek verdiği güvenlik önlemleri kapmasında salon çevresinde kurulan bariyerlerle birlikte çok sayıda asker bekletildi. E-5 ve TEM otoyolu araç girişlerine kapatılırken, E-5 karayolundan sadece basın mensupları ve avukatların araçlarıyla girişine için verildi. İstanbul ve çevre illerden gelen aralarında Cumhuriyet Halk Partili’lerin de bulunduğu izleyiciler araçlarından inerek arama noktalarına yürüdüler.

 

 

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