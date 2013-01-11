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Ergenekon davasında Atasagun ve Tayyar tanıklık yapmayacak

Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce dinlenilmesine karar verdiği tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçti

11 Ocak 2013 17:06

 

''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme, daha önce dinlenilmesine karar verdiği tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçti. Buna göre, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Şenkal Atasagun ve AKP Milletvekili Şamil Tayyar tanıklık yapmayacak. 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti tarafından alınan kararlar açıklandı.  Buna göre mahkeme heyeti, davada 835 tanığın dinlenilmesinin istendiğini, bunların arasından 57'sinin beyanlarının alındığını belirtti. 
En iyimser tahminle 10 yıl sürecek bir yargılama süreci olacağını ifade eden mahkeme heyeti, bundan sonra dinlenecek tanıkların bir katkı sağlayamayacağını kaydetti. 
Mahkeme, bu kapsamda davada, başka tanık dinlenilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkemenin bu kararına göre, daha önceden dinlenilmesine karar verilen eski MİT Başkanı Şenkal Atasagun ve AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın tanıklığına başvurulmayacak. 
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