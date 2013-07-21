TSK, Suriye sınırındaki çatışmalar nedeniyle kule nöbetlerini kaldırdı

Sıcak saatlerin yaşandığı Türkiye'nin Suriye sınırındaki bazı yerleşim yerlerinin PYD’nin kontrolüne geçmesi ve son günlerde artan hududa tecavüz olayları TSK’yı harekete geçirdi. Özellikle Ceylanpınar, Akçakale, Suruç’taki sınır hattında nöbet tutan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlikler için riskli noktalarda “kule nöbeti” geçici olarak kaldırıldı.

Askerler, bu noktalardaki nöbetlerini zırhlı kobra ve akrep araçlarının içinde devriye yaparak tutacak. Bu araçların henüz ulaşmadığı sınır hatlarında ise mevzilerden çıkılmayacak. Sınır hattındaki askeri birliklere akrep ve kobra zırhlı araçları sevk edilmeye başlandı.

‘Cephaneleri sayın’

Hürriyet gazetesinden Cengizhan Çatal’ın haberine göre; sınırda görev yapan takım karakollarının bağlı bulunduğu bölüklere, “Malzemeleri ve cephaneleri gözden geçirin, eksikleri acil rapor edin” emri de iletildi. Emir üzerine askeri birliklerde yoğun bir envanter taraması başlatıldı. Kullanılan ve yedek olarak depolarda tutulan termal kameralar, gece görüş dürbünleri, telsizler ve kara gözetleme radarları tek tek kontrol edildi. Eksiği bulunan malzemeler tutanakla karakollardan alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bakım merkezlerine gönderildi.

‘Önlemler artırıldı’

Özgür Suriye Ordusu’ndaki El Nusra ile PYD yanlılarının birbiriyle çatıştığı Akçakale’nin hemen karşısındaki Suriye’nin Rakka kentine bağlı Telebyad İlçesi’nde meydana gelen patlamaların ardından bazı noktalardan dumanlar yükseldi. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında ateşlenen silah ve patlama sesleri de Akçakale’de tedirginliğe yol açtı. Muhaliflerin ise sık sık üzerinde uçaksavar ve makinalı tüfek bulunan kamyonetler ile konvoy halinde çatışmaların sürdüğü Telebyad ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Türkçe karşılığı ’Yeşil Tepe’ olan ’Tel-Hadar’ bölgesine gittikleri görüldü. Akçakale’de tedirginliğe yol açan çatışmaların ardından güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini artırdı.