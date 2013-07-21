'Suriye'de savaş yıllarca sürebilir'

Amerika Birleşik Devletleri Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı David Shedd, Suriye’deki çatışmanın aylar ve hatta yıllarca sürebileceğini söyledi.

Shedd, Colorado eyaletinin Aspen kentinde düzenlenen güvenlik konferansında, Suriye’deki silahlı grupların Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın istifasından sonra da uzun bir süre çatışmaya devam edeceğini belirtti.

Muhalifleri anlamak imkansız

Rusya’nın Sesi radyosunun haberine göre, radikal İslamcı grupların üstünlük kazanabileceğini söyleyen yetkili, hâlihazırda Suriye’de farklı eğilimli yaklaşık bin 200 muhalif grubun bulunduğunu, hedeflerinin ve amaçlarının anlaşılmasının imkânsız olduğunu açıkladı.

ABD ordusu istihbarat dairesinin Esad’ın düşme hesaplamasını yanlış yaptığını belirten Shedd, Suriye’deki çatışmaya doğrudan katılımı önlemek için ABD’nin bölgedeki müttefiklerini kullanması gerektiğini kaydetti.