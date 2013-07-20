Suriye tarafından açılan ateşte beş asker yaralandı

Kıyıgören Hudut Karakolu bölgesine Suriye tarafındaki ormanlık araziden ateş açıldı. Olayda bir uzman çavuş ve bir er hafif şekilde yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Hudut Karakolu bölgesine Suriye tarafındaki ormanlık araziden ateş açıldığı, olayda bir uzman çavuş ve bir erin hafif şekilde yaralandığı duyuruldu.

İkinci kez ateş açıldı

Genelkurmay'ın açıklamasına göre, yaralıların tahliyesi esnasında Suriye tarafından pompalı tüfekle ikinci bir ateş daha açıldı ve açılan ateş sonrasında iki astsubay ve bir er hafif şekilde yaralandı.

Bu ateşe de angajman kuralları çerçevesinde zırhlı muharebe aracı topu, roketatar, uçaksavar, bombaatar ve hafif silahlarla karşılık verildi. Bölgeden Türk birlikleri üzerine ateş edilen su pompası binası ateş altına alınarak tahrip edildi.

'Misliyle karşılık verildi'

Açıklamada, " Türkiye -Suriye Hududunda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye tarafından sık ağaçlıklı bir bölgeden ateş açıldı. Açılan ilk ateşte bir uzman çavuş ve bir er hafif şekilde yaralandı" denildi.

Genelkurmay açıklamasında, angajman kuralları çerçevesinde, saldırıya Türk Silahlı Kuvvetler tarafından misliyle karşılık verildiği belirtildi.

Türkiye-Suriye sınırında, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD ile, muhalif güçlerin radikal kanatlarından El Nusra arasında 5 gündür çatışmalar yaşanıyor.