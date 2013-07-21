El Nusra sınırda PYD'ye karşı saldırıya geçti

PKK'nın Suriye kanadı PYD güçleri ile sınırda şiddetli bir çatışma sonrası 2 gün önce Resulayn'ı PYD’ye bırakmak zorunda kalan El Nusra cephesi, bu kasabayı PYD’den geri almak için karşı saldırıya geçti.

Yaklaşık 3 bin milisiyle dün akşam saatlerinde Ceylanpınar ve Akçakale’nin karşısındaki Resulayn ve Tel Abyad kasabalarına geniş çaplı bir saldırıya geçtiği öğrenilen El Nusra cephesinin PYD’nin askeri kanadı YPG güçleri ile çok şiddetli çatışmalar yaşadığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, El Nusra, PYD’den kuzey sınırını tamamen almak için Suriye’de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan ISIS, Ahraru Şam Hareketi ve Tevhid Tugayı birlikleri ile işbirliğine giderek Resulayan-Tel Abyad'da PYD’ye karşı saldırı başlattı.

Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Yaklaşık 3 bin milisi ile dün akşam PYD’ye karşı saldırıya geçen El Nusra Cephesi’nin, Haseka'daki Kreyfani, el-Yusufiyye ve es-Suveydiyye köylerini PYD/PKK ile yaptığı şiddetli çatışmalar sonrası geri aldığı iddia edildi. PYD'nin ise yaşanan çatışmalar sonrası Kobani ve Afrin’de bulunan YPG tugaylarından 2 bin kadar silahlı milisini Resulayn ve Tel Abyad’a takviye güç olarak yönlendirdiği öğrenildi. Resulayn ve Tel Abyad'da silah seslerinin yükseldiği ve çok şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Resulayn’da Nusra Cephesi ve PYD güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, Ceylanpınar sınırını geçen kurşunlar, 2 Türk vatandaşına isabet ederek ölümlerine neden olmuştu.

Havan topu eve isabet etti

Öte yandan, Haseki kentine bağlı Ra'sulayn bölgesinin Türkiye sınırına yakın bölümünde silah sesleri duyuluyor, çatışmalarda sektiği öne sürülen iki uçaksavar mermisi iki eve isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evlerde ufak çaplı hasarlar oluştu.