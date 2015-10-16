TSK: Suriye sınırında milliyeti belirsiz bir insansız hava aracını düşürdük!

Türk savaş uçakları, Suriye sınırında dolaşan ve hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA'yı 3 kez uyardıktan sonra angajman kuralları gereği ateş açarak düşürdü.

Kilis'in merkeze bağlı Deliosman Köyü yakınlarında sınırın sıfır noktasındaki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriye'nin, PYD kontrolündeki bölgede uçan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İnsansız Hava aracı (İHA), Türkiye tarafından düşürüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

Rusya ve ABD'den gelen açıklamaları okumak için tıklayın

Düşürülen hava aracının hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemezken Rusya'dan bir açıklama geldi. Reuters'a açıklama yapan Rus yetkililer, "Suriye'deki hava operasyonu için havalanan uçaklarımızın ve tüm hava araçlarımızın hepsi güvenli bir şekilde üslerine geri dönmüştür" dedi.

ABD'den gelen açıklamada ise, "Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olabileceğinden şüpheleniyoruz" denildi.

CNN International haber kanalı, son dakika olarak geçtiği ve ABD'li güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, bugün Türkiye'nin Suriye sınırının 3 kilometre içindeyken vurulan insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu iddia etti.

Askerler bölgede önlem alırken, bazı komutanlar da askeri helikopter ile sınır hattına geldi ve incelemede bulundu. Sivillerin yaklaşmasına izin verilmeyen bölgede inceleme yapıldı.

3 kez uyarıldı, ardından düşürüldü

Genelkurmay Başkanlığı da konuya ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediği ve angajman kuralları kapsamında ateş edilerek düşürüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün Suriye sınırında ülkemizin hava sahası içerisinde milliyeti bilinmeyen bir hava aracı tespit edilmiş; üç defa ikaz edilmesine rağmen hareketine devam etmesi üzerine, sınırda devriye görevi icra eden uçaklarımız tarafından, angajman kuralları çerçevesinde ateş edilerek düşürülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevi angajman kuralları çerçevesinde kararlılıkla uygulamaktadır."

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan Tv Ankara Temsilcisi Hande Fırat hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak, “İlk tespitlere göre insanız hava aracı olduğu söyleniyor. Ancak konu hakkında kesin bir bilgi yok. 3 kez ikaz edilmesine rağmen F-16’lar bu aracı vurdu” ifadelerini kullandı. Fırat, "Olay Rusya’yla yapılan görüşmelerden bir gün sonra gerçekleşti" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın son dakika bilgisinde, "TSK, Suriye sınırında, insansız hava aracı düşürdü. İHA Türkiye sınırları içine düştü" ifadeleri kullanıldı.

Rus jetleri Türk hava sahasını ihlal etmişti

Rusya ve Türkiye arasında 3 Ekim'de Rus jetlerinin Türk hava sahasını ihlal etmesiyle ilişkiler gerilmişti. Rusya ihlalin sehven olduğunu savunurken, askeri kaynaklar ve ABD ihlalin bilinçli yapıldığını ifade etmişti. NATO da Rusya'ya sert tepki gösterek, "Türkiye'ye müdahale bize müdahaledir. Müttefikimiz Türkiye isterse asker gönderebiliriz" demişti.