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NATO: Rusya'nın Türkiye hava sahasını ihlali, yanlışlıkla olmuş gibi görünmüyor

"Rusya'nın Türk hava sahasında ciddi bir ihlali olmuştur, bunun tekrarlanmaması gerek"

06 Ekim 2015 14:50

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin olarak, "Edindiğimiz bilgilere göre, Rusya'nın Türkiye hava sahasını ihlali yanlışlıkla olmuş gibi görünmüyor" dedi. Stoltenberg, "Rusya'nın Türk hava sahasında ciddi bir ihlali olmuştur, bunun tekrarlanmaması gerek" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Rusya'nın yaptığı iki ihlalin de süresinin birkaç saniyeden uzun olmasının,Moskova'nın izahatıyla ilgili şüphe uyandırdığını belirtti. Stoltenberg, "Bu ihlal, geçmişte Avrupa'da gördüğümüz ihlallerden daha uzun sürdü" dedi.

ABD'li yetkililer de dün yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın ihlallerinin "kaza gibi görünmediğini" ifade etmişlerdi.

Rusya, ihlallerin hava muhalefetinden kaynakladığını öne sürmüştü.

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