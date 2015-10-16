T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD: Türkiye'nin düşürdüğü İHA Rusya'nın olabilir; Rusya: İHA'larımız üslerine döndü

ABD'nin açıklaması, Rusya'dan gelen bilgilendirme sonrası yapıldı

16 Ekim 2015 17:22

Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü ve milliyetinin belirlenemediği insansız hava aracına ilişkin olarak ABD'den açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Rusya'dan gelen açıklamada ise, "Suriye'deki hava operasyonu için havalanan uçaklarımızın ve hava araçlarımızın tümü güvenli bir şekilde üslerine geri dönmüştür" denildi.

Türk savaş uçakları, Suriye sınırında dolaşan ve hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA'yı 3 kez uyardıktan sonra angajman kuralları gereği ateş açarak düşürdü.

Kilis'in merkeze bağlı Deliosman Köyü yakınlarında sınırın sıfır noktasındaki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriye'nin, PYD kontrolündeki bölgede uçan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İnsansız Hava aracı (İHA), Türkiye tarafından düşürüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

ETİKETLER

abdrusyainsansız hava aracıdüşürüldüaçıklamaşüpheleniyoruz

İlgili Haberler

TSK: Suriye sınırında milliyeti belirsiz bir insansız hava aracını düşürdük!

Düşürülen hava aracının milliyetinin belirlenemediği ifade edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24