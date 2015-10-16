ABD: Türkiye'nin düşürdüğü İHA Rusya'nın olabilir; Rusya: İHA'larımız üslerine döndü

Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü ve milliyetinin belirlenemediği insansız hava aracına ilişkin olarak ABD'den açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Rusya'dan gelen açıklamada ise, "Suriye'deki hava operasyonu için havalanan uçaklarımızın ve hava araçlarımızın tümü güvenli bir şekilde üslerine geri dönmüştür" denildi.

Türk savaş uçakları, Suriye sınırında dolaşan ve hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA'yı 3 kez uyardıktan sonra angajman kuralları gereği ateş açarak düşürdü.

Kilis'in merkeze bağlı Deliosman Köyü yakınlarında sınırın sıfır noktasındaki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriye'nin, PYD kontrolündeki bölgede uçan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İnsansız Hava aracı (İHA), Türkiye tarafından düşürüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.