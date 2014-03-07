TSK: Astsubay Somay'ı PKK şehit etti, PKK: Ordu ateşkes şartlarına uymuyor

Şırnak'ta dün bir uzman çavuşun şehit edilmesinin ardından Genelkurmay ve PKK bir açıklama yaptı. Genelkurmay, bugün 3 sıcak temas sağlandığını duyururken, PKK "Türk ordusu ateşkes şartlarına uymuyor" açıklaması yaptı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Irak sınırı yakınlarında dün bir uzman çavuşun uzaktan kumandalı bomba ile şehit edilmesinin ardından bölgede sıcak çatışmaların devam ettiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı, bugün yaptığı açıklamada, dünkü bombalı saldırının ardından bölgeye sevk edilen askeri birliklere ve sınır hattındaki üslere 3 kez saldırı düzenlendiğini açıkladı.

PKK ise yaptığı açıklamada sınır hattında yapılan yol ve karakol çalışmalarının çatışma zeminini doğurduğunu söyleyerek dünkü çatışmada 4 uzman çavuşun öldüğünü iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

Şırnak/Uludere Ortasu köyü yaklaşık altı km güneyinde, Türkiye-Irak hudut hattında, 06 Mart 2014 günü meydana gelen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı mahalinde, olay yeri incelemesi yapmak maksadıyla, beş adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile bir Mayın EYP Tespit ve İmha Timi ve bir Jandarma Özel Harekat Timi ile bölgeye intikal edilmiştir.

Faaliyet esnasında, saat 06.45 sularında, hududun Irak tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarınca, unsurlarımızın bulunduğu bölgeye bir adet havan atışı yapılmıştır.

Bunun üzerine Beyaz Tepe Üs Bölgesinden, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgeye havan ile atış yapılmıştır.

Ayrıca; Düğün Dağı Üs Bölgesine Türkiye-Irak hudut hattı üzerinde 07 Mart 2014 günü saat 09.47 sularında, Üs Bölgesinin yaklaşık 1000 metre güneydoğusundan, bölücü terör örgütü mensuplarınca, Kannas keskin nişancı silahı ile ateş edilmiş, birliklerimiz tarafından ateşle karşılık verilmiştir. Müteakiben aynı bölgeden, bölücü terör örgütü mensuplarınca saat 10.05 sularında yine Düğün Dağı Üs Bölgesine Biksi makineli tüfek ve Kannas keskin nişancı silahı ile ateş açılmıştır. Açılan ateşe birliklerimiz tarafından yine anında karşılık verilmiş, açılan ateşlerimiz üzerine terörist atışları kesilmiştir. Teröristlerin açtığı ateşler sonucu herhangi bir zayiat olmamıştır.

Diğer taraftan, 06 Mart 2014 günü Beyaz Tepe Üs Bölgesinin güneydoğusunda meydana gelen olay mahallinde yapılan inceleme sonucu; Şehit J.Uzm.Çvş. Musa SOMAY'ın yola tuzaklanan iki adet EYP'nin bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan komutalı olarak patlatılması sonucu şehit olduğu tespit edilmiştir.

HPG: Türk orudusu ateşkes şartlarına uymuyor

Dünkü çatışma hakkında PKK’nın silahlı kanadı HPG’de bir bildiriyle bölgede çatışmaların şiddetlendiği ve devam ettiğini açıkladı. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklamanın bir bölümü şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti varılan ateşkesin devamlılığını sağlayan en önemli husus tüm askeri faaliyetlerin durdurulması olmasına rağmen Türk devlet güçleri Türk devlet güçleri, buna çoğunlukla uymamakta, askeri yolların ve karakolların yapımına devam etmektedir. Haftanin sınırında bu amaçla sürdürülen faaliyetler güvenliğinimiz tehdit altına almaktadır. Yapılan uyarı ve açıklamalara rağmen devam eden bu faaliyetler çatışma zemini oluşturmakta, gerilla da meşru savunma hakkı çerçevesinde müdahale etmek durumunda kalmaktadır. Haftanin ve Şırnak'ın Uludere ilçesi sınır hattındaki çatışmalar halen devam etmektedir.