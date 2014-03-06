T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak’ta mayın patladı: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında dün gece daha önceden düşenen mayına basan Uzman Çavuş Musa Sumay, şehit oldu

06 Mart 2014 13:57

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Karaçalı üs bölgesinde güvenlik yolu yapımı sırasında daha önce araziye döşendiği belirtilen mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu..

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında dün gece araziye daha önceden düşenen mayına basan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Musa Sumay, şehit oldu.

Ebubekir Karatoprak'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünün ardından bölgede geçen Aralık ayında güvenlik yolu inşaasına başlandı. Dün akşam saatlerinde güvenlik yolunda devriye görevini yürütün askerlerden Uzman Çavuş Musa Sumay, daha önceden PKK'lılar tarafından araziye döşenmiş mayına bastı. Mayının infilak etmesi üzerine ağır yaralanan Sumay, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman çavuş Musa Sumay'ın şehit olmasının ardından bu sabah saatlerinde bölgeye Şırnak'tan Sikorksky helikopterlerle askerler indirilerek geniş çaplı arama tarama faaliyetlerine başlandı.

Şehit Uzman Çavuş Musa Sumay, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderilecek.

ETİKETLER

uludereşırnakaskermayınyere döşenenmusa sumayuzman çavuş28 aralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24