Şırnak’ta mayın patladı: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Karaçalı üs bölgesinde güvenlik yolu yapımı sırasında daha önce araziye döşendiği belirtilen mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu..

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında dün gece araziye daha önceden düşenen mayına basan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Musa Sumay, şehit oldu.

Ebubekir Karatoprak'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünün ardından bölgede geçen Aralık ayında güvenlik yolu inşaasına başlandı. Dün akşam saatlerinde güvenlik yolunda devriye görevini yürütün askerlerden Uzman Çavuş Musa Sumay, daha önceden PKK'lılar tarafından araziye döşenmiş mayına bastı. Mayının infilak etmesi üzerine ağır yaralanan Sumay, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman çavuş Musa Sumay'ın şehit olmasının ardından bu sabah saatlerinde bölgeye Şırnak'tan Sikorksky helikopterlerle askerler indirilerek geniş çaplı arama tarama faaliyetlerine başlandı.

Şehit Uzman Çavuş Musa Sumay, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderilecek.