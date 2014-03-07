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Genelkurmay: Musa Somay tuzakla şehit edildi

Genelkumay Başkanlığı Şırnak-Uludere’de dün bir uzman çavuşun uzaktan kumandalı patlayıcı nedeniyle şehit olduğunu duyurdu

07 Mart 2014 19:10

Genelkurmay Başkanlığı, 06 Mart 2014 günü Beyaz Tepe Üs Bölgesinin güneydoğusunda meydana gelen olay mahallinde yapılan inceleme sonucu; Şehit Jandarma Uzman Çavuş Musa Somay'ın yola tuzaklanan 2 adet EYP'nin "bölücü terör örgütü mensuplarınca" uzaktan komundalı olarak patlatılması sonucu şehit olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şırnak Düğün Dağı’ndaki üs bölgesine askerlerin üzerine yoğun bir ateş açıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Düğün Dağı Üs Bölgesine Türkiye-Irak hudut hattı üzerinde 7 Mart günü saat 09.47 sularında, Üs Bölgesinin yaklaşık bin metre güneydoğusundan, "bölücü terör örgütü mensuplarınca", Kanas keskin nişancı silahı ile ateş edilmiş, birliklerimiz tarafından ateşle karşılık verilmiştir.

Müteakiben aynı bölgeden, bölücü terör örgütü mensuplarınca saat 10.05 sularında yine Düğün Dağı Üs Bölgesine Biksi makineli tüfek ve Kannas keskin nişancı silahı ile ateş açılmıştır. Açılan ateşe birliklerimiz tarafından yine anında karşılık verilmiş, açılan ateşlerimiz üzerine terörist atışları kesilmiştir. Teröristlerin açtığı ateşler sonucu herhangi bir zayiat olmamıştır” denildi.

 

Bomba uzaktan kumandalı

 

Genelkurmay ayrıca yaptığı açıklamada, 6 Mart günü, uzman çavuş Musa Somay’ın yola tuzaklanan iki adet el yapımı patlayıcının bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan komutalı olarak patlatılması sonucu şehit olduğunun da tespit edildiğini resmen açıkladı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre bu saldırının da pusu olduğu, askerlerin kaçakçılık ihbarıyla bölgeye çekildikleri bildirildi. Kaynaklar, nisan 2013'de biten yetki nedeniyle Irak topraklarında sıcak takip yapılamadığını kaydetti.

 

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