Tsipras'dan Türk gençlere mesaj: Dostlukla bezenmiş ortak bir geleceğe inanmayı bırakmayın

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Türkiye'deki gençlere "Ortak geleceğe inanmayı bırakmayın" diye seslenen Tsipras, “Ekonomi, kültür, turizm, eğitim, göç, taşımacılık, enerji ve çevre konularında Türkiye-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesini özellikle önemli buluyoruz. Ancak, örneğin Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında yaptığı ihlallerin sayısı bir önceki yıla oranla 3 katına çıkmışken veya Yunanistan'a yönelik alınmış bir ‘casus belli’, savaş nedeni kararı hala geçerliyken nasıl geleceğe yönelik adım atılabilir?” ifadelerini kullandı.

NTV’den Stelyo Berbarakis’in sorularını yanıtlayan Tsipras’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgede barış ve istikrarı destekleyecek, aktif, çok yönlü bir Yunanistan dış politikası geliştirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Komşu ülkelerle olan anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk çerçevesinde, barış yoluyla çözümünden yanayız. Bu görüşümüz, aynı zamanda Yunanistan ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı meselesi için de geçerlidir.

‘Hava ihlalleri 3 katına çıkmışken...’

Ekonomi, kültür, turizm, eğitim, göç, taşımacılık, enerji ve çevre konularında Türkiye-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesini özellikle önemli buluyoruz. Ancak, örneğin Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında yaptığı ihlallerin sayısı bir önceki yıla oranla 3 katına çıkmışken veya Yunanistan'a yönelik alınmış bir ‘casus belli’, savaş nedeni kararı hala geçerliyken nasıl geleceğe yönelik adım atılabilir?

Bu meselelerde birbirimize karşı dürüst olmamız ve tüm diplomatik kanalları açık tutmamız gerektiğine inanmaktayız. Aralık ayında bu çerçevede Türkiye Başbakanı ile çok önemli bir görüşme yaptık.

‘Barbaros gemisi bölgeyi terk etsin’

Tsipras, “Biz tek bir uluslararası kimliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde, bir çözüm için bu görüşmeleri desteklemekteyiz. Ada’da karşılıklı güvenin artırılması için adımlar atılmasından yanayız. Fakat Türkiye'ye ait Barbaros gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmesi bunun gerçekleşmesini hayli güçleşmektedir. Geminin bölgeyi terk etmesi ve görüşmelerin yeniden başlaması için tüm diplomatik kanalların açık tutulması büyük önem taşımaktadır.



‘Ortak değerler dostluk köprüsü oluşturuyor’



Yunanistan ve Türkiye'deki gençlerin ortak değerlere ve ortak umutlara sahip olduğuna inanıyorum. Bu ortak değerler, halklarımız arasında bir dostluk köprüsü daha teşkil etmektedir. Onlara söylemek istediğim bu köprü üzerinde yürümeye devam ederek, iki halk arasında barış, onur ve dostlukla bezenmiş bir geleceğe inanmayı elden bırakmamalarıdır. Ben bırakmayacağım.