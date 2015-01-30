T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tsipras'dan Türk gençlere mesaj: Dostlukla bezenmiş ortak bir geleceğe inanmayı bırakmayın

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Kıbrıs ve Ege'deki hava sahası ihlallerine ilişkin değerlendirmede bulundu

30 Ocak 2015 20:52

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Türkiye'deki gençlere "Ortak geleceğe inanmayı bırakmayın" diye seslenen Tsipras, “Ekonomi, kültür, turizm, eğitim, göç, taşımacılık, enerji ve çevre konularında Türkiye-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesini özellikle önemli buluyoruz. Ancak, örneğin Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında yaptığı ihlallerin sayısı bir önceki yıla oranla 3 katına çıkmışken veya Yunanistan'a yönelik alınmış bir ‘casus belli’, savaş nedeni kararı hala geçerliyken nasıl geleceğe yönelik adım atılabilir?” ifadelerini kullandı.

NTV’den Stelyo Berbarakis’in sorularını yanıtlayan Tsipras’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgede barış ve istikrarı destekleyecek, aktif, çok yönlü bir Yunanistan dış politikası geliştirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Komşu ülkelerle olan anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk çerçevesinde, barış yoluyla çözümünden yanayız. Bu görüşümüz, aynı zamanda Yunanistan ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı meselesi için de geçerlidir.

 

‘Hava ihlalleri 3 katına çıkmışken...’

 

Ekonomi, kültür, turizm, eğitim, göç, taşımacılık, enerji ve çevre konularında Türkiye-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesini özellikle önemli buluyoruz. Ancak, örneğin Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında yaptığı ihlallerin sayısı bir önceki yıla oranla 3 katına çıkmışken veya Yunanistan'a yönelik alınmış bir ‘casus belli’, savaş nedeni kararı hala geçerliyken nasıl geleceğe yönelik adım atılabilir?

Bu meselelerde birbirimize karşı dürüst olmamız ve tüm diplomatik kanalları açık tutmamız gerektiğine inanmaktayız. Aralık ayında bu çerçevede Türkiye Başbakanı ile çok önemli bir görüşme yaptık.

 

‘Barbaros gemisi bölgeyi terk etsin’

 

Tsipras, “Biz tek bir uluslararası kimliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde, bir çözüm için bu görüşmeleri desteklemekteyiz. Ada’da karşılıklı güvenin artırılması için adımlar atılmasından yanayız.  Fakat Türkiye'ye ait Barbaros gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmesi bunun gerçekleşmesini hayli güçleşmektedir.  Geminin bölgeyi terk etmesi ve görüşmelerin yeniden başlaması için tüm diplomatik kanalların açık tutulması büyük önem taşımaktadır.
 

‘Ortak değerler dostluk köprüsü oluşturuyor’
 

Yunanistan ve Türkiye'deki gençlerin ortak değerlere ve ortak umutlara sahip olduğuna inanıyorum. Bu ortak değerler, halklarımız arasında bir dostluk köprüsü daha teşkil etmektedir. Onlara söylemek istediğim bu köprü üzerinde yürümeye devam ederek, iki halk arasında barış, onur ve dostlukla bezenmiş bir geleceğe inanmayı elden bırakmamalarıdır. Ben bırakmayacağım. 

ETİKETLER

yunanistanalexis tsiprastürkiyekıbrıshava sahasıBarbaros gemisi

İlgili Haberler

Yunanistan'ın yeni başbakanı Tsipras: Türkiye'nin ilgisi yüreklendirici

'Tsipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda ise, daha önceki iktidar döneminde başlayan yakınlaşma politikasını devam ettirmek istiyor'

Yunanistan'ın yeni lideri Tsipras, 6 bakanlığı kapatarak işe başladı

Yunanistan’da yapılan genel seçimin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Aleksis Çipras yeni kabineyi kurdu

SYRIZA lideri Alexis Tsipras Trakyalı çıktı

ÖDP Edirne İl Başkanı Çolak, Tsipras için, 'Edirne'yi çok sevdi. Bizimle birlikte ciğer yedi' diye konuştu

Tsipras'tan uzlaşma mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa Birliği'nin endişelerini gidermeye çalışıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Atina'nın uzlaşmaya açık olduğunu söyledi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24