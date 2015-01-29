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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras'tan uzlaşma mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa Birliği'nin endişelerini gidermeye çalışıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Atina'nın uzlaşmaya açık olduğunu söyledi.

29 Ocak 2015 23:10


Atina'da Yunanistan Başbakanı Tsipras'la bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Atina'daki yeni hükümetin müzakereye açık olduğunu belirterek Yunanların borç krizi konusunda tek başına hareket etmeyi düşünmediğini söyledi.

"Yunanistan Avrupalı ortakları ile ortak bir zeminde çözüm arıyor" diye konuşan Schulz, hükümetin vergi kaçakçılığı ve yolsuzluklarla mücadele etmek istemesini övgüyle karşıladı.

Tsipras da Atina'nın borçlarıyla ilgili bir konferans düzenlenmesini istediğini belirterek hükümetinin Euro Bölgesi'ndeki ortakları ile ele almak istediği önerilerin bir listesini yakında sunacağını ifade etti. Halkının sert tasarruf politikalarından kurtarılması gerektiğini belirten Tsipras, hükümetinin vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk olaylarıyla mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.

Tasarruf politikalarının ve sürekli artan yeni borçlanmaların başarısızlığa uğradığını, Atina ile Avrupalı ortakları arasında yeni bir ilişki kurulmasını istediğini vurgulayan Tsipras, ortak amacın büyüme ve istihdamın artırılması olması gerektiğini de kaydetti.

Benzer ılımlı mesajlar Berlin'den de geldi. Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias'la Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısında görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Atina'daki hükümetin tutumunun eskisinden daha az endişe verici olduğunu belirtti. Steinmeier, Kotzias'la yapıcı bir görüşme gerçekleştiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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