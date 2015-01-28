Yunanistan'ın yeni lideri Tsipras, 6 bakanlığı kapatarak işe başladı

Yunanistan'da SYRİZA'nın lideri Alexis Tsipras tarafından kurulan hükümet ilk olarak bakanlık sayısını 16'dan 10'a indirdi.
Kabinede bazı bakanlıklar birleştirilerek 16 olan koltuk sayısı, 10’a düşürüldü. Dört bakanlığa süper yetkiler verilen yeni hükümet, yapılacak kredi müzakereleri nedeniyle “Savaş kabinesi” olarak nitelendi.
Kabinede en dikkat çekici isim Maliye Bakanı Yanis Varoufakis oldu. Troyka’ya karşı sert söylemleri ile tanınan yeni Bakan Varoufakis, yapılacak kredi görüşmelerinde masa başında olacak. Başbakan Yardımcısı olan Giannis Dragasakis ise ekonomik konularda bakanlıklar arası diyalogdan sorumlu olacak. Kabinede 5 isim Bağımsız Yunanlar Partisi ANEL'den, bir isim Demokratik Sol Dimar'dan, bir isim ise Ekolojistler'den.
İki kadın milletvekili kabineye girerken, görme engelli Panoghiotis Kouroumblis Sağlık Bakanlığına getirildi. Yapılan uzun görüşmelerin ardından Nikos Voutsis de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu.
Savunma Bakanlığı koalisyon ortağına
SYRIZA ile koalisyon kuran sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panos Kammenos da Savunma Bakanlığı görevini üstlendi.
İşte yeni Yunan kabinesi:
Başbakan: Aleksis Çipras
Başbakan Yardımcısı: Yanis Dragasakis
İçişleri Bakanı: Nikos Vuçis
İdari reformlardan sorumlu bakan vekili: Yorgos Katrugalos
Vatandaşı korumadan sorumlu bakan vekili: Yanis Panusis
Göçmen politikasından sorumlu bakan vekili Tasia Hristodulopulu
Makedonya ve Trakya bakan yardımcısı: Maria Kolya Çaruha
Maliye Bakanı: Yanis Varufakis
Bakan vekili: Nadıa Valavani
Bakan vekili: Kostas Mardas
Ekonomi, altyapı, denizcilik ve turizm bakanı: yorgos stathakis (kalkınma ve rekabetten sorumlu)
Denizcilikten sorumlu bakan vekili Thodoris Driças
Turizmden sorumlu bakan vekili: Elena Kundura
Altyapı, ulaşım ve network'ten sorumlu bakan vekili: Hristos Spircis
Dışişleri Bakanı Nikos Kotzıas
Aavrupa işlerinden sorumlu bakan vekili: Nikos Hundis
Uluslararası ilişkilerden sorumlu bakan vekili: Evklidis Çakalotis
Savunma Bakanı Panos Kamenos
Bakan vekili: Kostas İsihos
Bakan Yardımcısı: Nikos Toskas
Üretken yeniden yapılandırma, çevre ve enerji bakanı: Panayotis Lafazanis
Çevre, enerji ve iklim değişikliği'nden sorumlu bakan vekili: Yannis Çironis
Tarımsal kalkınmadan sorumlu bakan vekili: Vangelis Apostolu
Tarımsal kalkınmadan sorumlu bakan yardımcısı: Panayotis Sguridis
Kültür, eğitim ve dinişleri bakanı: Aristidis Baltas
Kültürden sorumlu bakan vekili: Nikos Ksidakis
Eğitim ve din işlerinden sorumlu bakan vekili Tasos Kurakis
Araştırma ve inovasyondan sorumlu bakan vekili: Costas Fotakis
Spor bakan yardımcısı Stavros Kondonis
Sağlık ve sosyal güvenlik bakanı: Panayotis Kurumblis
Sağlıktan sorumlu bakan vekili: Andreas Ksanthos
Sosyal güvenlikten sorumlu bakan vekili: Dimitris Stratulis
Çalışma Bakanı: Panos Skurletis
Sosyal dayanışmadan sorumlu bakan vekili: Theano Fotiu
İişsizlikle mücadele bakan yardımcısı: Ranya Andonopulu
Adalet Bakanı: Nikos Paraskevopulos
Yolsuzlukla mücadeleden sorumlu devlet bakanı: Panayotis Nikoludis
Hükümet işleri koordinasyonundan sorumlu devlet bakanı: Alekos Lamburaris
Yardımcısı: Terens Kuik
Başbakana bağlı bakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü: Gavriil Sakelaridis
Devlet Bakanı: Nikos Papas