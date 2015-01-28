Yunanistan'ın yeni lideri Tsipras, 6 bakanlığı kapatarak işe başladı

Yunanistan'da SYRİZA'nın lideri Alexis Tsipras tarafından kurulan hükümet ilk olarak bakanlık sayısını 16'dan 10'a indirdi.

Kabinede bazı bakanlıklar birleştirilerek 16 olan koltuk sayısı, 10’a düşürüldü. Dört bakanlığa süper yetkiler verilen yeni hükümet, yapılacak kredi müzakereleri nedeniyle “Savaş kabinesi” olarak nitelendi.

Kabinede en dikkat çekici isim Maliye Bakanı Yanis Varoufakis oldu. Troyka’ya karşı sert söylemleri ile tanınan yeni Bakan Varoufakis, yapılacak kredi görüşmelerinde masa başında olacak. Başbakan Yardımcısı olan Giannis Dragasakis ise ekonomik konularda bakanlıklar arası diyalogdan sorumlu olacak. Kabinede 5 isim Bağımsız Yunanlar Partisi ANEL'den, bir isim Demokratik Sol Dimar'dan, bir isim ise Ekolojistler'den.

İki kadın milletvekili kabineye girerken, görme engelli Panoghiotis Kouroumblis Sağlık Bakanlığına getirildi. Yapılan uzun görüşmelerin ardından Nikos Voutsis de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Savunma Bakanlığı koalisyon ortağına





SYRIZA ile koalisyon kuran sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panos Kammenos da Savunma Bakanlığı görevini üstlendi.

İşte yeni Yunan kabinesi:

Başbakan: Aleksis Çipras

Başbakan Yardımcısı: Yanis Dragasakis

İçişleri Bakanı: Nikos Vuçis

İdari reformlardan sorumlu bakan vekili: Yorgos Katrugalos

Vatandaşı korumadan sorumlu bakan vekili: Yanis Panusis

Göçmen politikasından sorumlu bakan vekili Tasia Hristodulopulu

Makedonya ve Trakya bakan yardımcısı: Maria Kolya Çaruha

Maliye Bakanı: Yanis Varufakis

Bakan vekili: Nadıa Valavani

Bakan vekili: Kostas Mardas

Ekonomi, altyapı, denizcilik ve turizm bakanı: yorgos stathakis (kalkınma ve rekabetten sorumlu)

Denizcilikten sorumlu bakan vekili Thodoris Driças

Turizmden sorumlu bakan vekili: Elena Kundura

Altyapı, ulaşım ve network'ten sorumlu bakan vekili: Hristos Spircis

Dışişleri Bakanı Nikos Kotzıas

Aavrupa işlerinden sorumlu bakan vekili: Nikos Hundis

Uluslararası ilişkilerden sorumlu bakan vekili: Evklidis Çakalotis

Savunma Bakanı Panos Kamenos

Bakan vekili: Kostas İsihos

Bakan Yardımcısı: Nikos Toskas

Üretken yeniden yapılandırma, çevre ve enerji bakanı: Panayotis Lafazanis

Çevre, enerji ve iklim değişikliği'nden sorumlu bakan vekili: Yannis Çironis

Tarımsal kalkınmadan sorumlu bakan vekili: Vangelis Apostolu

Tarımsal kalkınmadan sorumlu bakan yardımcısı: Panayotis Sguridis

Kültür, eğitim ve dinişleri bakanı: Aristidis Baltas

Kültürden sorumlu bakan vekili: Nikos Ksidakis

Eğitim ve din işlerinden sorumlu bakan vekili Tasos Kurakis

Araştırma ve inovasyondan sorumlu bakan vekili: Costas Fotakis

Spor bakan yardımcısı Stavros Kondonis

Sağlık ve sosyal güvenlik bakanı: Panayotis Kurumblis

Sağlıktan sorumlu bakan vekili: Andreas Ksanthos

Sosyal güvenlikten sorumlu bakan vekili: Dimitris Stratulis

Çalışma Bakanı: Panos Skurletis

Sosyal dayanışmadan sorumlu bakan vekili: Theano Fotiu

İişsizlikle mücadele bakan yardımcısı: Ranya Andonopulu

Adalet Bakanı: Nikos Paraskevopulos

Yolsuzlukla mücadeleden sorumlu devlet bakanı: Panayotis Nikoludis

Hükümet işleri koordinasyonundan sorumlu devlet bakanı: Alekos Lamburaris

Yardımcısı: Terens Kuik

Başbakana bağlı bakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü: Gavriil Sakelaridis

Devlet Bakanı: Nikos Papas