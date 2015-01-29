SYRIZA lideri Alexis Tsipras Trakyalı çıktı

Yunanistan'da erken genel seçimleri kazanarak başbakan olan Aleksis Tsipras'ın dedeleri Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden Yunanistan'a göç etmiş.

Edirne’de yayımlanan Hudut Gazetesi’nin haberine göre, yakaladığı başarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Radikal Sol İttifak (SYRİZA) lideri Aleksis Tsipras (40), Kırklareli’ye bağlı Babaeski'nin köyünden göç etmiş bir ailenin torunu.

Gazeteye konuşan ÖDP Edirne İl Başkanı Nevzat Çolak, SYRIZA ile birlikte düzenledikleri bir etkinlik için 24 Eylül 2010’da Edirne’ye gelen Tsipras’la yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Çolak’ın aktardığına göre, Babaeski'nin köyünden göç etmiş bir ailenin torunu olduğunu söyleyen Tsipras, bu yüzden Trakya’dayken kendisini memleketinde gibi hissettiğini ifade etti.

Tsipras’ın Edirne’yi çok beğendiğini belirten Çolak, genç lider için, “Güleç yüzlü biri. Bizlerin gösterdiği ilgiden son derece memnun oldu… Bizimle birlikte ciğer yedi” diye konuştu.