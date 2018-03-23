Trump'ın McMaster'ı görevden alması böyle yorumlandı: Türkiye'ye yakın zamanda gelenlerin fişi çekiliyor!

Birgün yazarı Bülent Mumay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın görevden alınmasını değerlendirdi. Konuya ilişkin sosyal medya adresi Twitter'dan yorumda bulunan Mumay, "Türkiye'ye yakın zamanda gelenlerin fişi çekiliyor!" dedi.

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Rex Tillerson, şubat ayında Türkiye'ye gelerek hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş, görüşmelerden iki ülke arasındaki problemlerin çözümü için ortak mekanizmalar kurulması kararını almıştı. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atamıştı.

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Mumay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: