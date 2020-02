Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın yerine eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi John R. Bolton’ı getirdiğini duyurdu.

Başkan Trump, sıra dışı bir iş çıkardığını belirttiği McMaster’ın hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu ve arkadaşlıklarının devam edeceğini söyledi. Beyaz Saray yetkilileri ise McMaster’ın, istifasını son bir kaç haftadır Donald Trump ile görüştüğünü aktardı.



Donald Trump, McMaster’ın ayrılmasıya ilgili ayriyeten yaptığı resmi açıklamada ise, “H.R. McMaster ülkesi için 30 yılın üzerinde övgüye değer bir şekilde hizmet etti. Bir çok savaşı kazandı ve cesareti ve dayanıklılığı efsanevi. General McMaster’ın Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanlarına yaptığı liderlik, hükümetimin, Amerika’nın ulusal güvenliğini desteklemesine yardım etti.” sözleriyle övgüde bulundu. McMaster, geçtiğimiz yıl şubat ayında, Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmelere dair Başkan Yardımcısı Mike Pence ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine yanıltıcı bilgi verdiğinin ortaya çıkmasıyla istifa eden Michael Flynn’in yerine atanmıştı.



General McMaster, bir süredir istifasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, yaza kadar görevinde kalmayı yeğlediğini ancak zamanlamanın ülke ve kendisi için en iyisini sağlayacak şekilde ayarlandığını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Donald Trump’ın, ulusal güvenlik takımını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile önümüzdeki mayıs ayında yapacağı görüşmeden önce toplamak istediğini ifade etti.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.