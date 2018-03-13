ABD Dışişleri'nde değişim | Trump, Tillerson'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. Trump kararı tek başına aldığını belirterek, "Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık" dedi.

Trump, Tillerson'ın görevden alındığını Twitter hesabından duyurdu. Trump, Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına da Gina Haspel'in geleceğini açıkladı.Gina Haspel, CİA'in ilk kadın başkanı olacak.

"Tillerson neden kovulduğunu bilmiyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein "Tillerson, Trump'la konuşmadı. Kararın nedenini de bilmiyor ama bu görevi yapma fırsatı verildiği için de minnettar" dedi.

Kuzey Kore anlaşmazlığı mı?

Tillerson'ın görevden alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini açıklamasından kısa bir süre sonraya denk geldi. Tillerson, Trump'ın Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul etmesiyle ilgili olarak önce kararın Trump'ın kendisine ait olduğunu ve kendi fikrince pazarlık masası için şartların henüz olgunlaşmadığını söyledi. Ancak aradan 24 saat geçmeden Tillerson bu açıklamasını değiştirerek, görüşme kararının sürpriz olmadığını belirtmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Tillerson'ın bu açıklamayı yaptığı gün (Cuma) Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı'na görevden ayrılmasını söylediğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Steve Goldstein ise Tillerson'ın görevden ayrılmak istemediğini, bu süreçte başkanla konuşmadığını ve görevden alınma nedenini bilmediğini belirtti. AFP haber ajansı, Tillerson'ın görevden alındığını Twitter'dan öğrendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay Türkiye'deydi

Rex Tillerson geçtiğimiz ay Türkiye'ye gelerek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş, görüşmelerden iki ülke arasındaki problemlerin çözümü için ortak mekanizmalar kurulması kararını almıştı.

Çavuşoğlu ve Tillerson'ın 19 Mart'ta Münbiç konusunda yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmesi bekleniyordu.

Pompeo, Türkiye için "İslami diktatörlük" demişti

Pompeo, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından, Türkiye için "İslami diktatörlük" ifadesini kullanmıştı.

15 Temmuz'un ardından Türkiye hükümetini öven İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ''İran da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti kadar demokratik… Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük'' yanıtı yazan Pompeo, bu tweet'i atarken, sadece İran Dışişleri Bakanı'na yanıt vermekle kalmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabını da etiketlemişti.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağını şu tweet'le duyurdu:

"CIA Başkanı Mike Pompeo yeni dışişleri bakanımız olacak. Mükemmel işler yapacak. Rex Tillerson'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. (CIA'in Başkan yardımcısı) Gina Haspel CIA'in ilk seçilen kadın başkanı olacak. Hepsine başarılar,"

Trump'ın paylaşımı şöyle: