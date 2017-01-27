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Dünya

Trump ve Putin cumartesi günü görüşecek

Kremlin, Putin ve Trump'ın cumartesi günü telefonla görüşeceğini açıkladı

27 Ocak 2017 22:18

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirecekler.

Kremlin, Putin ve Trump'ın cumartesi günü telefonla görüşeceğini açıkladı. Trump göreve geldikten sonra ilk görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci görüşmesini ise Mısır’da darbeyle iktidarı ele geçiren ve daha sonra Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi ile gerçekleştirmişti.

Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak’ta düzenlenen törenle yemin ederek, ABD’nin 45’inci Başkanı olarak göreve başlamıştı.

 

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