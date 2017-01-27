Trump yönetimi ABD’nin BM’ye maddi desteğini kısıtlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler ve işbirliği içerisinde olduğu diğer küresel organlara verilen ekonomik desteklerde kısıtlamaya gideceği iddia edildi. Basına sızan bir başkanlık kararnamesi taslağına göre Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler’in yanı sıra diğer uluslararası örgütlere verilen ekonomik desteği en az yüzde 40 azaltacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; ayrıca Trump yönetimi ABD’nin imzaladığı birçok anlaşmayı da ülkeye getirilerinin olmadığı gerekçesiyle iptal edecek.

Çeşitli medya organları tarafından yayınlanan taslak kararnameye göre Trump yönetimi, ilk başta ABD’nin Birleşmiş Milletler'e her yıl ödediği katkı payını en az yüzde kırk oranında azaltacak.

Birleşmiş Milletler bütçesi sarsılacak

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan itibaren en büyük maddi destekçisi olan ABD’nin maddi desteğini azaltması, küresel organizasyonun bütçelerini ve uluslararası operasyonlarını da yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

ABD’nin Birleşmiş Milletlere verdiği katkı payını azaltması küresel örgütün kulislerinde şok etkisi yarattı.

Öte yandan Başkan Trump'ın atadığı yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD çıkarlarını koruyacaklarını ve BM’de orantısız ABD finansmanına son vereceklerini belirtti.

Haley, ABD’nin Birleşmiş Milletler'e sağladığı finansmanın karşılığını ne kadar alıp, ne kadar almadığını da sorgulayacaklarını vurguladı.

Trump’ın ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atadığı eski Güney Corolina Valisi Haley, geçtiğimiz hafta 4 senatörün karşı 96 senatörün ise evet oyuyla ezici bir çoğunlukla görevine atanmıştı.

ABD, sadece 2015 yılında Birleşmiş Milletler'e üye 185 ülkenin yaptığı maddi desteğe eşit bir katkı sağlamıştı. 2015 mali yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre ABD küresel organizasyona tam 3 milyar dolar katkı sağladı.