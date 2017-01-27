Game of Thrones'un 'Tyrion Lannister'ı: Trump'ı hafızamdan silmek istiyorum

Game of Thrones dizisinde "Tyrion Lannister" karakterine hayat veren Peter Dinklage, "Donald Trump'ı hafızamdan silmek istiyorum" dedi.

Hafızayla ilgili yeni filmi ‘Rememory’nin Sundance Film festivalinde ilk kez gösterilmesi vesilesiyle Daily Beast’e konuşan Dinklage, Trump’ın yemin töreni hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç günü hafızamdan silmek ve farklı bir gerçekliğe sahip olmak isterdim. Seçimden önce bazı doğru olmayan iddiaların ortaya atıldığı günleri silmek isterdim.”

Dinklage, Trump’ın sanat alanına hükümet tarafından yapılan yardımları keseceğine dair haberlere de tepki gösterdi. Dinklage şunları söyledi:

“İlk onlar gider değil mi? Sanat, sonra eğitim. En önemli iki şey. Sonra da iklim… Fakat tepkilerin sesinin yükseleceğini düşünüyorum. Bazen harika bir şey yapmak için karşıtlık gerekir.”