Trump, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamada 20 Ocak'taki görev tesliminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Trump, bu kez de törene katılmayacağını açıkladı.

Yaptığı ilk paylaşımda kendisine oy veren "75 milyon müthiş Amerikalı vatansever seçmeninin gelecekte ciddi bir söz hakkına sahip olacağını" söyleyen Trump, "seçmenine saygısızlıklık yapılmayacağını ve adaletsiz davranılmayacağını" belirtti.

Trump, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Soranlara, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Trump'ın Twitter hesabı, ABD Kongre binasına yandaşlarının saldırmasının ardından askıya alınmış, dün tekrar açılmıştı.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Joe Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı. Donald Trump, tescil sonrası yaptığı ilk açıklamada "20 Ocak'ta görev teslimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

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