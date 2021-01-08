Trump destekçilerinin Kapitol'u bastığı gecede yaralanan bir polis memuru hayatını kaybetti; gecede ölenlerin sayısı beşe yükseldi

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığının resmileşeceği oturum sırasında Kapitol binasının Trump destekçileri tarafından basıldığı gecede yaralan bir polis memurunun da ölmesiyle gecede hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı.

ABC News'un aktardığına göre, Brian Sicnick isimli polis memuru, Kapitol baskınında yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

ABD Kapitol Polisi'nden yapılan açıklamada Sicknick'in Kapitol binasında protestoculara müdahale ettiği sırada yaralandığı belirtildi. Polisin yaralanma sonrası hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de büyük bir kaosa neden olan Kapitol baskınında beş kişi hayatını kaybetti. Baskın kontrol altına alındıktan sonra devam eden Kongre oturumu sonucu Joe Biden'ın başkanlığı tescil edildi.

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