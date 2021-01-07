Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti; Trump "20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" dedi

T24 Dış Haberler

ABD'de Kongre, Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla başlayan gergin oturumun sonunda Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak seçildiğini tescil etti. Donald Trump, tescil sonrası yaptığı ilk açıklamada "20 Ocak'ta görev teslimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

Kongre oturumunda baskınla başlayan süreç şöyle ilerledi:

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, yasama organı Kongre Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek üzere toplanmışken oturumun yapıldığı Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Kapitol binasında meydana gelen olaylarda dört kişi hayatını kaybetti. Baskın sonucu 52 kişi gözaltına alındı.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Biden'ın zaferini resmileştirecek oturuma ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verildi.

Trump'tan görev teslimi mesajı

Yeniden başlayan oturumda, Türkiye saatiyle 11.35 itibariyle Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olacağı gerekli delege oy sayısı tescil edildi.

Kaosla başlayan Kongre oturumu, Biden başkanlığının resmiyete kavuşmasıyla sonlandı.

Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olduğu Kongre tarafından tescillendi. Tescil sonrası açıklama yapan Donald Trump "Seçim sonuçlarını kabul etmesem de 20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" mesajını verdi.

İşte dakika dakika ABD'de tarihi baskın...

13.00: T24'ün Canlı Blog'u sona erdi.

11.54: Kongre'nin tescilinin ardından Donald Trump ilk kez açıklama yaptı. Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sağlıklı bir görev teslimi olacak." dedi.

Trump'ın ilk açıklaması şöyle:

"Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sağlıklı bir görev teslimi olacak. Her zaman sadece yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğimizi öyledim. Bu, başkanlık tarihindeki en başarılı ilk dönemin sonu olsa da "Amerika'yı yeniden harika yapma" mücadelemizin sadece başlangıcı.

11.40: Joe Biden'ın başkanlığını tescil eden oylamada delege oyları arasındaki fark şu şekilde oldu:

Joe Biden: 306

Donald Trump: 232

11.35: Kongre'de yapılan ortak oturumda Joe Biden'a eyaletlerden gelen delege oyları 270'i geçti. Joe Biden'ın başkanlığını tescilleyecek gerekli oy sayısına ulaşıldı.

11.27: Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumu, Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında devam ediyor.

Pence, eyaletlerden gelen seçim sonuçlarını okuyor.

11.14: ABD Temsilciler Meclisi, Pennsylvania'da seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti. İtiraz, 282'ye 138 oyla reddedildi.

Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumda bir araya gelecek.

09.55: The Hill'in paylaştığı bir video, Kongre binasının ilk katında yer alan bir senato parlementerinin odasının baskından sonraki hâlini paylaştı. Odanın protestocuların girdiği kapılardan birinin yanında olduğu belirtildi.

09.45: Cumhuriyetçi Senatör Jim Inhofe, Mike Pence'in kendisine Donald Trump'a sinirli olduğunu anlattığını söyledi. Inhofe, Pence'in Trump'ın kendisiyle ilgili yorumlarını "üzücü" olarak değerlendirdiğini aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını açıklamıştı.

Trump, Twitter üzerinden Pence'e tepki göstermiş "korkak" olduğunu söylemişti.

09.15: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Marc Short, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin Beyaz Saray'a girişini engellediğini söyledi.

Real Clear News muhabirine konuşan Short, "Trump beni Pence'e fikir vermekle suçluyor" dedi.

08.57: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger istifa etti.

08.55 Senato, Pennsylvania eyaletinde seçim sonucuna Cumhuriyetçi senatörler tarafından yapılan itirazı reddetti. İtiraz 7'ye karşı 92 oyla reddedildi.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell, "Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar konusunda bugün daha fazla oylama yapılmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre'de yorucu bir gün olduğu için oylamanın 8 Ocak'ta devam edebileceği konuşuldu.

08.30: Federal Soruşturma Bürosu (FBI), internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak Washington'da 'aktif olarak şiddeti körükleyen kişilerin tespiti' için yardımcı olarak bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi.

08.22: Pennsylvania eyaletinde oylara yönelik itiraz senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri tarafından imzalandı. 80 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasına Senatör Scott Perry'nin de imzalamasıyla şimdi Kongre'de iki saat süren bir itirazı tartışma oturumu yapılacak.

08.03: Biden'ın zaferini resmileştirecek oturumda Mike Pence, Georgia ve Michigan eyaletlerinde seçim sonuçlarına yönelik itirazların incelenemeyeceğini söyledi.

Georgia'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jody Hice "Bazı Senatörlerin itirazlarını geri çektiği görülüyor" dedi. Dün gerçekleşen Senato seçiminde rakibi Demokrat Raphael Warnock'a kaybeden Senatör Kelly Loeffler, itirazını çektiğini daha önce açıklamıştı.

Michigan'da ise Michigan'daki Seçmenler Kurulu oylarına yönelik bir itiraz, yazılı olduğu ancak bir senatör tarafından imzalanmadığı için incelenmeyecek.

07.48: AP'nin aktardığına göre Trump destekçilerinin Kapitol binasını basmasıyla çıkan çatışmalarda toplam dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Washington DC Polis Şefi Robert Contee, öldürülen dört kişinin arasında Kapitol binası yakınında bir polisin eylemciyi vurmak isterken vurduğu bir kadının da olduğunu aktardı.

07.41: ABD Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komitesi'ndeki Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Anayasa'nın 25. maddesini yürürlüğe sokarak Trump'ı görevden alması çağrısı yaptı. Pence'e yapılan çağrıda "Bugün Başkan'ın şiddet ve kaos vurgularının meyve verdiğini gördük. ABD Anayasası'nın 25. maddesinin 4. bölümü, Başkan Yardımcısı ve görevdeki bakanların bir başkanın 'görevini yerine getiremeyecek durumda olduğuna' karar verme yetkisini içeriyor. Bu öğleden sonra yaptığı açıklamada ise Başkan Trump akli dengesinin yerinde olmadığını ve 2020 seçim sonuçlarını kabul edemeyecek durumda olduğunu gösterdi. " ifadeleri yer aldı.

Anayasanın 25. Maddesi, Başkan'ın yerine Başkan Yardımcısı'nın görev yapmasını sağlıyor.

07.05 Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, protestoların ardından şehirde 15 günlüğüne acil durum ilan edileceğini duyurdu. Bu karara göre acil durum, Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği 20 Ocak'ın ertesi gününe kadar devam edecek.

06.32 Arizona eyaletindeki itirazlar için yapılan oylamada 93 senatör itirazın düşürülmesi için oy verdi. İtiraz bu çoğunluk sebebiyle geçersiz kılındı.

06.02 Geçmişte Trump'ın sonuçları değiştirme girişimine destek veren Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, ABD'nin meşru liderinin Joe Biden olduğunu ifade etti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Graham, "Biden kaybetsin diye dua etti. O kazandı. O ABD'nin meşru başkanı" yazdı

05.50 CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın aktardığına göre Trump'ın kabinesindeki bir grup isim, 25. Madde'yi yürürlüğe sokarak ABD Başkanı'nı görevden alma ithimali üzerinde duruyor.

05.03 CNN'e konuşan kaynaklar Trump ve kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin senatörleri arayıp seçim sonuçlarına itiraz etmelerini talep ettiğini söyledi.

04.14 44. ABD Başkanı Barack Obama yayınladığı açıklamada, "Tarih bugün Kapitol'de meydana gelen şiddeti doğru bir şekilde yazacak. Bu olayı hiçbir dayanağı olmadan seçim sonucu hakkında yalan söyleyen, görevdeki bir Başkan tetikledi" ifadelerini kullandı.

04.06 Kongre, tekrar Kapitol binasında 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını resmileştirmek üzere toplandı. Başkan Yardımcısı Pence, kürsüden protestoculara "Siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz" diye seslendikten sonra Kongre üyelerine "Haydi işimizin başına dönelim" dedi.

03.51 Senatörler, götürüldükleri "güvenli noktadan" Kongre binasına dönmeye başladı.

03.40 Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın Kongre kuşatmasıyla ilgili konuşmasından bir kesit paylaşarak, "Demokrasi kazanacak" yazdı.

03.33 CNN'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, First Lady Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham'ın istifasını sunduğunu bildirdi. Geçmişte Beyaz Saray basın sözcülüğü de yapan Grisham'ın istifa gerekçesinin bugün meydana gelen protestolar olduğu bildirildi.

03.17 Pence'in basın sözcüsü, Başkan Yardımcısı'nın Capitol binasından hiç ayrılmadığını, şimdi de Senato'ya döndüğünü ifade etti. Sözcü, "Pence, şimdi halkın dileğini yerine getireceğiz" yazdı.

03.15 Twitter, 12 saatliğine Donald Trump'ın Twitter hesabını kilitledi. Kullanıcılar Trump'ın Twitter sayfasını görüntüleyebilse de ABD lider tweet atamayacak. Twitter, Trump'ın 3 tweetinin de kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığını bildirdi. Açıklamada ihlaller devam ederse Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

02.58 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Cathy McMorris Rodgers, Başkanlık seçim sonuçlarına 'itiraz etme' yönünde olan tutumundan vazgeçeceğini açıkladı.

"Barışçıl bir güç aktarımına sahip olmalıyız. İtirazımın tek nedeni, vali ve mahkemelerin seçim usullerini halkın iradesi ve yasama süreci dışında tek taraflı olarak değiştirdiği endişesini dile getirmekti" diyen McMorris Rodgers, "Bugün gördüklerimiz yasadışı ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

McMorris Rodgers, "Seçmenler Kurulu sonucunu onaylama yönünde oy kullanmaya karar verdim. Donald Trump'ı da bu çılgınlığı kınamaya ve sona erdirmeye çağırıyorum" açıklamasında bulundu.

02.50 Twitter, Trump'ın attığı son iki tweeti kaldırdı.

Bu tweetlerden biri, Trump'ın Kongre binasını çevreleyen destekçilerine eve dönme çağrısı yaptığı videoydu. Trump, iki tweette de protestoculara eve dönme çağrısı yaparken seçimleri kazandığını iddia ediyordu.

02.43: Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Senato'nun saat 20.00'de (TSİ 04.00) oturuma geri döneceğini söyledi.

02.34 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyelerine yazdığı bir mektupta, Kongre liderlerinin Kapitol'un 'kullanıma açık hale geldikten sonra' Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın zaferini tasdik etmek için ortak oturuma devam etmeye karar verdiklerini duyurdu.

02.28 2012'de başkan adayı olan Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, Kongre'deki ayaklanmaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Romney, "Bugün bencil bir adamın yaralı gururu, son iki aydır kasten yanlış bilgilendirdiği ve bu sabah harekete geçirdiği destekçilerinin öfkesi nedeniyle toplanıyoruz" derken, "Bugün burada olan şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kışkırttığı bir ayaklanmaydı" ifadesini kullandı.

02.20 Washington'da polis, sokağa çıkma yasağının başladığına ve evlerine dönmeyenlerin gözaltına alınacağına dair anons yapıyor

02.17 CNN, Beyaz Saray danışmanlarından birisinin ABD Kongresi'nin protestocular tarafından basılmasına dair Donald Trump'ı suçladı.

İsmini açıklamayan danışman, yaşananları 'savunulamaz' olarak nitelerken, "Bunun olacağını asla düşünmemiştik" dedi.

"Suç doğrudan Başkan'a aittir" ifadesini kullanan danışman, işe dönmeyi planlamadığını ancak istifa etme konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.

02.10 ABD Kongresi yakınlarında silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti. Washington DC polis biriminin kadının ölümünü doğruladığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

02.02 Trump'tan yeni tweet:

"Uzun süredir kötü muamele gören vatanseverlerin elinden büyük bir seçim zaferi kabaca ve alçakça alınınca işte böyle şeyler olur. Sevgi ve barış içinde evinize dönün. Bugün olanları hiç unutmayın"

02.00 Protestoların sürdüğü başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı başladı.

01.53 Yetkililer, Kongre binasında güvenliğin sağlandığını ifade etti

01.44 Vermont'un Cumhuriyetçi Valisi Phil Scott, Trump'ın seçimleri kazandığını iddia etmesine sert tepki gösterdi. Scott, Trump'ın ya istifa etmesi gerektiğini, ya da Kongre veya kabinesinin Başkan'ı görevden alması gerektiğini söyledi.

01.41 Washington DC'de sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 18.00 öncesinde polis, göstericileri bölgeden uzaklaştırıyor

01.15 DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, 18.00'de sokağa çıkma yasağı başlayacağını söylerken, "Şu anda protestocuların herhangi bir yere gitme eğiliminde olduklarına dair bir gösterge yok. Başkan'ın eve gitme mesajını duyduklarına dair de hiçbir gösterge yok" dedi.

01.10 ABD Kongre binasında polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor

01.07 ABD Kongresi yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiği açıklandı

00.56 Demokrat Parti, ABD'nin Georgia eyaletinde bugün yapılan iki seçimi de kazanarak Senato'da da çoğunluğu sağladı.

Yeni yasama döneminde Kongre'nin iki kanadı da Demokratların kontrolünde olacak. Seçilmiş Başkan Joe Biden, kendi partisinin kontrolündeki bir Kongre'yle göreve başlayacak.

Edison Research'ün projeksiyonlarına göre Raphael Warnock'tan sonra belgeselci Jon Ossoff da Cumhuriyetçi rakibini yendi.

Demokratların bu zaferleriyle yeni dönemde Senato'da 50 Cumhuriyetçi 50 de Demokrat senatör olacak. Demokratlara eşitliği bozan oyu 20 Ocak'ta yemin edecek Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlayacak.

ABD'de Demokratlar 10 yıldır ilk defa Demokrat bir başkan seçilmişken Kongre'nin iki kanadında da çoğunluk sağladı.

Öte yandan, başkent Washington'da Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre'ye ev sahipliği yapan Kongre'yi çevrelemiş durumda. Kongre, Joe Biden'ın seçimini resmileştirmek üzere toplanmıştı.

00.24 ABD Başkanı Donald Trump, Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek için toplanıldığı sırada Kongre binası Kapitol'ü basan destekçilerine eve dönme çağrısı yaptı.

Twitter hesabından bir dakikalık bir video paylaşan Trump, "Acı çektiğinizi ve üzgün olduğunuzu biliyorum. Bir seçim yapıldı ve bu seçim bizden çalındı. Sandıktan tulum çıkardığımız bir seçimdi. Zaten herkes bunu biliyor, özellikle de karşı taraftakiler. Ama şimdi eve gitmek zorundasınız" dedi.

"Sükûnet sağlanmalı" diyen Trump, "O yüzden evinize dönün. Sizi çok seviyoruz, siz çok özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. İnsanlara çok kötü ve haince davranıldı" diye konuştu.

00.09 ABD'nin Seçilmiş Başkan'ı Joe Biden, Trump destekçisi göstericilerin ABD Kongresi'ni basmasına ilişkin "Bu bir protesto değil, bu bir kalkışmadır" derken, Trump'a başkanlık yeminini tutma çağrısında bulundu. "Demokrasimiz görülmemiş bir saldırı altında" ifadesini kullanan Biden, Kongre'deki kuşatmaya son verilmesini söyledi.

Biden, Trump'a çağrıda bulundu; "Canlı yayına çık ve yeminini yerine getir; Kongre'deki kuşatmaya son verin"

00.06 New York Times muhabiri: Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayıcı bulundu ve imha edildi

00.02 Kongre'deki Demokrat liderlerden tek cümlelik açıklama: Başkan Trump'ı, tüm protestoculardan ABD Kongre'sini derhal terk etmesini talep etmeye çağırıyoruz

23.57 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'deki şiddet olaylarıyla ilişkisi olan tüm protestocuların cezalandırılacağını belirtti.

Barışçıl protesto yapmanın her ABD'linin hakkı olduğunu ifade eden Pence, “saldırılara ise tolerans gösterilmeyeceğini” ifade etti.

“Şiddet ve tahripin hemen durdurulması” çağrısı yapan Pence, protestoculara Kapitol Binası'ndan ayrılma çağrısı yaptı.

23.49 Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlar'ın ABD Kongresi'ndeki olaylara müdahale emri verdiğini duyurdu

23.46 Pennsylvania eyaleti Valisi Tom Wolf, Kongre'deki olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Wolf, "Bugün gördüğümüz şey demokrasi değil. Bir darbe girişimidir. Özgürce seçim yaptık. Sonuçlar açıktı. Başkan Trump'tan Pennsylvania eyalet temsilcilerine tüm Cumhuriyetçiler yanlış bilgi yaymayı bırakmalı ve daha fazla şiddet olmadan doğruyu söylemelidir" yazdı.

23.30 Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'na giren protestoculardan birkaçı, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdi ve masasında poz verdi.

23.25 Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalı, Kongre’de çıkan olaylarda bir kişinin vurulduğunu bildirdi. Kanal, vurulan kişinin bir süre önce Kapitol Binası’ndan hasteneye götürüldüğünü bildirdi.

23.20 TC Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasını basmasına ve protestolarına ilişkin "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

23.13 Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Kapitol'deki herkese barışçıl kalma çağrısı yapıyorum. Unutmayın, BİZ hukuk ve düzenin partisiyiz. Yasalara saygı gösterin ve mavi üniformalı mükemmel insanlarımıza saygı gösterin. Teşekkürler!" yazdı.

23.11 ABD Savunma Bakanlığı, Kongre'ye Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesini reddetti!

22.57 Nancy Pelosi, Ulusal Muhafız birliklerinden, Kongre polisinin talebi üzerine, Kongre Binası'nda güvenliğini sağlamalarını istedi

22.36 Bir grup protestocu Kongre binasına girdi.

22.34 Washington Velediye Başkanı, başkentte saat 18.00 itibariyle başlayacak bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak, 7 Ocak sabah 06.00'a kadar geçerli olacak.

Polisin, Trump destekçilerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalı, Kongre'de çıkan olaylarda bir kişinin vurulduğunu bildirdi. Kanal, vurulan kişinin bir süre önce Kapitol Binası'ndan hasteneye götürüldüğünü bildirdi.

22.32 Protestocuların bir bölümü Kongre binasının merdivenlerini tırmanmaya çalıştı. Kolluk kuvvetleri biber gazı kullandı.

22.23 Kongre, 3 Kasım seçimlerini resmileştirmek amacıyla başladığı oturuma ara vermek zorunda kaldı

22.20 Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato'dan tahliye edildi.

22.18 Kongre binası kilit altına alındı.

21.44 Bloomberg muhabiri Ari Natter'in aktardığına göre Kongre'nin önünde binlerce protestocu toplandı. Bazı noktalarda hem protestocuların hem de çevik kuvvetin flaş bombası kullandığı belirtildi.

21.37 Polis, Kapitol'ün bazı ofis binalarının boşaltılması için emir verdi.

21.35 Senato'nun Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, seçimi Trump lehine çevirme girişimlerine Kongre'deki oturumda sert tepki gösterdi.

21.22 Yüzlerce Trump destekçisi Kongre binasının etrafına kurulan barikatları aşmaya başladı.

21.15 Kongre'nin toplandığı Kapitol Binası'nın önündeki Trump destekçilerinden oluşan grup büyümeye devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinden yürüş düzenleyen gruplar Kapitol'ün önünde toplanıyor.

Gruplardan birine Kongre binasına yürürken ünlü muhafazakar radyo programcısı

21.11 Eyaletlerin temsilcileri, alfabetik sırayla Seçmenler Kurulu oylarını sunmaya başladı

20.57 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını açıkladı.

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.