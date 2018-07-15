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Dünya

Trump: Putin ile görüşmeden beklentim düşük

"Görüşmeden kötü bir şey çıkmaz ama belki iyi bir şey çıkabilir"

15 Temmuz 2018 19:19

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Helsinki'de yapacağı görüşmeden "beklentilerinin düşük" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı CBS Televizyonu'na verdiği mülakatta görüşmeden "hiçbir kötü şey çıkmayacağını" ve "belki iyi bir şeyler çıkacağını" belirtti. Görüşmede, iki yıl önceki başkanlık seçimleri sırasında bilgisayar korsanlığı yaptıkları suçlaması yöneltilen 12 Rus vatandaşını da gündeme getireceğini vurgulayan Trump, buna karşın "ABD'ye iade edilmelerini istemeyi düşünmediğini" kaydetti.

Rusya iddiaları reddediyor ve Rusya ve ABD arasında bir suçluların iadesi anlaşması yok. Trump'ın Rus şüphelilere suçlama yöneltilmesinin ardından, görüşmeyi iptal etmesi çağrıları yapılmıştı. Moskova ise, ilişkileri ilerletmenin bir aracı olarak gördükleri görüşmenin dört gözle beklendiğini açıkladı.

Trump CBS'te ne söyledi?

ABD Başkanı "görüşmelere inandığını" söyledi ve Kuzey Koreli ve Çinli liderlerle görüşmelerinin "çok iyi bir şey" olduğunu anlattı.

Trump "Bence görüşmek iyi bir şey. Görüşmelere inanıyorum. Başkan Kim ile görüşme iyi bir şeydi. Bence Çin lideriyle görüşmem de çok iyi bir şeydi. Çok iyi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, Rusya, Çin, Kuzey Kore'yle görüşmek benim inandığım bir şey. Görüşmeden kötü bir şey çıkmaz ama belki iyi bir şey çıkabilir. Size ne olacağını söyleyemem ama ne isteyeceğimi anlatabilirim. Ve görüşmeden bir şeyler çıkıp çıkmadığını görürüz" dedi.

"Ne yaptılarsa Obama yönetiminde yaptılar"

Trump, selefi Barack Obama'nın yönetimine eleştirilerini sürdürürken, Demokrat Parti yetkilileri bilgisayar korsanlarının kurbanı olduğunda Obama'nın görevde bulunduğunu hatırlattı. Trump, "Bu, Obama döneminde oldu. Ne yaptılarsa Obama yönetiminde yaptılar. Heklenmelerine izin verdikleri için kendilerinden utanmalılar. Savunmaları kötüydü ve bilgisayar korsanlarının kurbanı oldular" dedi.

Kendisine, bilgisayar korsanlarının Cumhuriyetçi Partiyi de hedef aldığının söylendiğini belirtin ABD Başkanı, "ancak bizim savunmamız çok daha güçlüydü" dedi.

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