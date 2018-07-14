Rus istihbaratçılara yönelik suçlamalar, Trump-Putin görüşmesinin programını etkilemedi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günkü görüşmesinden hemen önce, ABD Adalet Bakanlığı 12 Rus istihbaratçıya, "2016 seçimlerini etkilemeye amacıyla Demokrat siyasetçilerin e-postalarını 'hack'ledikleri" suçlamasını yöneltti.

Trump ve Putin'in Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmesi planlanıyor.

İki ülkeden gelen açıklamalardan, bu görüşmenin ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere yeni bir başlangıç yapma amacı taşıdığı anlaşılıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 Rus istihbaratçıya yönelttiği suçlamaların ardından, toplantının iptal edilmesi çağrıları yapılıyordu.

Beyaz Saray'dan Cuma günü gelen açıklamada, görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşeceği duyuruldu. Sözcü Sarah Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin "iptal edilmediğini" söyledi.

"Toplantının amacı, olumsuz başlayan ilişkileri nihayet olumluya çevirmek"

Rusya'dan da toplantının yapılacağı açıklaması geldi. Putin'in danışmanlarından Yuri Ushakov, cuma günü gazetecilerin bir sorusu üzerine, "Trump'ı rakip olarak değil, ortak olarak görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu toplantının amacı, bize göre, ABD ve Rusya arasında olumsuz başlayan ilişkileri nihayet olumluya çevirmek."

12 Rus istihbaratçısına yönelik suçlamalar yine de Washington ve Moskova arasında gerilime yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan suçlamaların, Pazartesi günkü görüşme öncesi havayı bozmayı amaçlayan bir "komplo" olduğu açıklaması geldi. Açıklamada, Rus yetkililere yönelik herhangi bir kanıt olmadığı öne sürüldü. Ancak ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, siber saldırıların amacının 2016 yılındaki ABD seçimlerini etkilemek olduğunu söylüyor.

Suçlamalar neler?

12 Rus istihbaratçıya, 2016 seçimlerinde Demokratik Ulusal Komite'yi 'hack'ledikleri suçlaması yöneltildi. Rosenstein, suçlanan istihbaratçıların siber saldırılarında dolandırıcılıkla elde edilmiş e-postalar ve kötü amaçlı yazılım kullandıklarını söyledi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasını inceliyor. Soruşturma kapsamında bugüne dek 20 kişi ve üç şirkete suçlama yöneltildi.

İddianamede, Rus istihbaratçıların siber saldırılarına Mart 2016'da Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının gönüllüleri ve çalışanlarının e-mail adreslerini 'hack'leyerek başladıkları belirtiliyor.

Rosenstein, hazırlanan iddianamede herhangi bir Amerikan vatandaşının suç işlediğine dair bir suçlama olmadığını söyledi.