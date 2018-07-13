Trump ve Putin, Helsinki'deki zirvede ortak bildiri yayınlayacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirecekleri zirvede ortak bir bildirgenin kabul edilmesini şart koşmadıklarını söyledi.

Yarı resmi TASS haber ajansının haberine göre Peskov gazetecilere verdiği demeçte, liderlerin ortak açıklama yapıp yapmayacağı konusunda,"Ortak bir tebliğ bu tarz toplantıların gerekli bir niteliği değil. Açıklamalar, iki cumhurbaşkanı tarafından zirveden hemen sonra düzenlenecek basın toplantısında yapılacaktır" dedi.

Ortak bildiri beklentisi nasıl oluştu?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov geçen ay yaptığı açıklamada Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini belirtmiş; zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Ushakov "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak" demişti.