Trump topu Obama'ya attı: Rusların siber saldırısı onun döneminde gerçekleşti, neden bir şey yapmadı?

Rusya’nın, ABD’de 2016’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde müdahale ettiği iddiasını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller’in 12 Rus istihbarat görevlisi hakkındaki iddianameyi yayımlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi. Trump, saldırının Obama döneminde gerçekleştiğini belirterek, Obama yönetimini bir şey yapmamakla suçladı.

Trump, Twitter mesajında, “Dün 12 Rus ile alakalı duyduğunuz hikayeler Obama yönetimi döneminde gerçekleşti, Trump yönetiminde değil. Neden bir şeyler yapmadılar? Özellikle de Başkan Obama’nın, seçimlerden önce, eylül ayında FBI tarafından bilgilendirildiği haber olmuşken” ifadelerine yer verdi.

İddianamede neler var?



12 Rus istihbaratçı 2016 seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın kampanyasını hack’leyerek çok sayıda özel görüşmeyi sızdırmakla suçlanıyor.

29 sayfalık iddianame, Rusların nasıl seçimden aylar önce, Clinton’un kampanya başkanı John Podesta, Ulusal Demokratik Komite ve Demokratik Kongresel Kampanya Komitesi de dahil olmak üzere bir çok email hesabına girerek yazışmaları çaldığını ortaya koyuyor.

İddianamede ayrıca Rusların, Trump’ın başkanlık kampanyası ile de irtibata geçtiği ve yardım teklif ettiği belirtiliyor.