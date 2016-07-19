TRT'de 'darbe' etkisi; CHP lideri Kılıçdaroğlu yıllar sonra TRT'nin konuğu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa seçildiği 2010 yılından sonra, seçim propagandaları konuşması dışında ilk kez TRT ekranlarında özel konuk olarak ağırlandı. CHP lideri, TRT ekranlarında 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdiği konuşmada, bu duruma da gönderme yaparak, "Eğer bu darbe girişimi olmasaydı TRT bize bu ekranda konuşma şansı verir miydi bilmiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir toplumun büyümesinin ve gelişmesinin tek yolu demokrasinin varlığıdır.



Darbenin önlenmesi ve halkın direnme hakkını kullanmasında en büyük rol medyanındır.



Bunu parlamenter sistemin olgunlaşma emaresi olarak görüyorum.



Her şartta demokrasiyi korumak görevimiz.



En ağır travmalar darbe sonrası travmalardır.



Sayın Cumburbaşkanı Meclis toplantısının ardından telefonla arayarak teşekkür etti.



Bizim medya özgürlüğüne önem vermemiz lazım.

Basın özgürlüğündeki yasaklara tepki gösterdik.

Eğer bu darbe girişimi olmasaydı TRT bize bu ekranda konuşma şansı verir miydi, bilmiyorum."