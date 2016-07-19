T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT'de 'darbe' etkisi; CHP lideri Kılıçdaroğlu yıllar sonra TRT'nin konuğu oldu

Kılıçdaroğlu: Darbe girişimi olmasaydı TRT bu ekranda bize konuşma şansı verir miydi?

19 Temmuz 2016 21:41

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa seçildiği 2010 yılından sonra, seçim propagandaları konuşması dışında ilk kez TRT ekranlarında özel konuk olarak ağırlandı. CHP lideri, TRT ekranlarında 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdiği konuşmada, bu duruma da gönderme yaparak, "Eğer bu darbe girişimi olmasaydı TRT bize bu ekranda konuşma şansı verir miydi bilmiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasından satır başları şöyle: 

"Bir toplumun büyümesinin ve gelişmesinin tek yolu demokrasinin varlığıdır.

Darbenin önlenmesi ve halkın direnme hakkını kullanmasında en büyük rol medyanındır.

Bunu parlamenter sistemin olgunlaşma emaresi olarak görüyorum.

Her şartta demokrasiyi korumak görevimiz.

En ağır travmalar darbe sonrası travmalardır.

Sayın Cumburbaşkanı Meclis toplantısının ardından telefonla arayarak teşekkür etti.

Bizim medya özgürlüğüne önem vermemiz lazım.

Basın özgürlüğündeki yasaklara tepki gösterdik.

Eğer bu darbe girişimi olmasaydı TRT bize bu ekranda konuşma şansı verir miydi, bilmiyorum."

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlutrt15 temmuzdarbe girişimi

İlgili Haberler

Askerin el koyduğu TRT binası polis kontrolüne geçti

TRT'nin reji odalarında askerler girmiş, TRT ekranlarından 'Yurtta Sulh Konseyi' adına sıkıyönetim açıklaması yapılmıştı

Darbe bildirisi okutulan TRT spikeri o anları anlattı

"Ellerimiz arkadan bağlandı; silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24