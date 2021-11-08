TRT'ye sınavsız 245 kişi alındığı iddiası yargıya taşındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TRT’ye 245 kişinin sınavsız atandığı iddiası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

TRT’ye 245 kişinin sınavsız olarak ‘özel hukuka tabi’ personel statüsünde işe alındığı iddiası gündeme geldi. HKP avukatları bu iddiayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri; Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Veysel Kurt, TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı İsmail Baş, TRT Müfettişleri hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İrtikâp, Denetim Görevinin İhmali, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarını işledikleri öne sürülerek soruşturma açılması istendi.

Dilekçede, kamu kurumlarına personelin sınavla alınması gerektiğine dikkat çekilerek, şunlar belirtildi:

“Bilindiği gibi kamu kurumunda çalışacak personelin Kamu Personeli Seçme Sınavı ile işe alınması esastır. Bazen istisnai durumlarda sözleşmeli personel çalıştırılabildiği bilinmektedir. Anılan olayda devlet kasasından haksız kazanç temini söz konusu olduğundan söz konusu olayın özel hukuk açısından doğurduğu sonuçların yanı sıra ceza hukuku açısından bakıldığında suç oluşturan fiillerdir.”

“Bu kişilere ödenen maaşlar hukuka aykırı olarak elde edildiğinden, bu gelirlerin tamamının hazineye irat kaydedilmek üzere müsadere altına alınması gerekmektedir. Ayrıca kurum tarafından bu kişilere sağlanan bütün imkânların da sonlandırılması gerekmektedir.”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak şunları söyledi:

"TRT özellikle son 19 yılda AKP’nin borazanlığını yapar hale gelmiştir. Son zamanlarda bunu iyice hızlandırmıştır AKP. Geçtiğimiz günlerde yönetim kuruluna usulsüz ve liyakatsiz insanları atadıktan sonra, Ekim ayında da 245 tane insanı özel hukuka tabiî diye işe alındığı basında ortaya çıkmıştır. Bunlar tamamen kanunsuzluktur, TRT’nin bağımsızlığını, tarafsızlığını ortadan kaldırıcı işlemlerdir. 2016 yılında özellikle KPSS ile işe alınanlara da baktığımızda ilk 10’a giren insanların yerine 700 bine, 800 bine giren insanlar mülakat yoluyla, yandaşlar ayıklanarak onlar işe alınmıştır. Dolayısıyla şu anda TRT tamamen AKP borazanlığı yapmaktadır. Bu TRT gibi bir kamu kurumunda görev alanların yapmış olduğu suçtur bunlar.”

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