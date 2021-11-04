CHP’li Sertel: TRT’ye 245 kişi sınavsız alındı!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’ye yapılan personel alımları ile ilgili olarak; “245 kişi sınavsız olarak ‘özel hukuka tabi’ personel statüsünde göreve başladı. Binlerce İletişim Fakültesi mezunu, TRT’nin açacağı sınavları bekliyor. Yüzlerce kişi TRT’ye sınavsız atanıyor” açıklamasını yaptı. Sertel, TRT’nin personel yapısı ve sınavsız olarak işe alınanlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

TRT’de KPSS ve kurum içi yazılı sınav ile alımın son olarak 2016 yılında yapıldığını anımsatan Sertel, şunları söyledi:

“TRT’de ne yazık ki usulsüz atamalar, kılıfına uydurulmuş atamalar sürüyor. TRT’de KPSS ve yazılı ile personel alımı en son 2016 yılında yapıldı. O sınavda da pek çok şaibeli sonuçlar ortaya çıkmıştı. KPSS puanı ile ilk 10 arasına giren gençlerimiz mülakatta elenirken, 700’üncü, 800’üncü sırada olan kişiler TRT’de kabul görmüştü. Türkiye’nin gündemine taşımıştık.”

"Binlerce iletişim fakültesi mezunu, TRT’nin açacağı sınavları bekliyor''

Sertel, TRT’nin yeni yönetiminin geçtiğimiz haftalarda 245 kişiyi işe başlattığını söylerken, şöyle konuştu:

“Bu 245 kişi sınavsız olarak Özel Hukuka Tabi personel statüsünde göreve başladı. Binlerce iletişim fakültesi mezunu, TRT’nin açacağı sınavları bekliyor. Yüzlerce kişi TRT’ye sınavsız atanıyor. Son dönemde başlatılan 245 kişi ile TRT’de Özel Hukuka Tabi Personelin atama sayısının 7 bin civarında olduğu vurgulanıyor. Biz bütün bunları soru önergesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için sorduk. Ama asıl cevabı vermesi gereken TRT’nin genel müdürüdür.”

''TRT kadrolarını bankamatik memurları ile mi dolduruyor?''

CHP’li Sertel, alımların liyakatsiz ve sınavsız olduğunu ifade ederken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi Özel Hukuka Tabi Personel alınıyor ve ne yazık ki, sıkı durun söyleyeyim, bu personel evden çalışıyor. Evinden çalışma yürütecek. Öyle deniliyor. Ben burada çok açık ve net şunu da sormak istiyorum; onu soru önergesine yazmadım ama çok ağır bir itham olarak söyleniliyor, ben de bunun yanıtlanması için açıkça soruyorum, TRT acaba kadrolarını bankamatik memurları ile mi dolduruyor? Bankamatikten başka TRT’ye hiçbir hizmeti olmayan kadrolar mı TRT’ye yerleştiriliyor?”

Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt aradı:

“- TRT’ye Ekim ayının son bir haftasında 245 kişinin alındığı doğru mudur?

- Bahse konu bu 245 kişinin sınavsız ve özel hukuka tabi (ÖHT) personel statüsünde alındığı doğru mudur?

- Binlerce İletişim Fakültesi mezunu TRT tarafından açılacak sınavı beklerken yüzlerce kişinin sınavsız olarak alınmasının gerekçesi nedir?

- Son dönemde TRT’de işe başlatılan 245 kişi hangi şehirlerde hangi kadrolarda görev yapmaktadır?

- Son alınan 245 kişinin işe gitmeden evden çalıştığı doğru mudur? Evden çalıştığı için işyerini tanıyamayan, işi öğrenemeyen kişilerin kuruma ne gibi faydası olmaktadır?

- TRT’de Özel Hukuka Tabi personel statüsü getirildiği günden bu yana toplamda kaç kişi bu kadro adı altında işe alınmış veya kurum içi geçişi yapılmıştır?

- Bugün itibarıyla TRT bünyesinde ÖHT’ye tabi toplam personel sayısı kaçtır?” (ANKA)