TRT, Şeker TV için telif istedi!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin Şeker TV'den telif hakkıyla ilgili bir talebi olduğunu belirtti.

"AKP'li Çamlı, 'Yeliz' isimli sahte hesap açıp TBMM'den yayın yaptı"

Şeker, TRT’nin yaptığı talebe "Bu TRT açısından utanç verici bir şey" diyerek tepki gösterdi.

Şeker, Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği görüşmeleri devam ederken, Periscope hesabı üzerinden yayın yapmıştı.

Görüşmeler sürerken yaptığı yayının 300 binin üzerinde izlendiğini belirten Şeker, "Youtube üzerinden TRT, Şeker TV'den telif hakkıyla ilgili bir talebi olduğuna dair bildiriyi bize ulaştırdı. Bununla ilgili mücadele edeceğiz" dedi.