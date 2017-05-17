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TRT Genel Müdürlüğü'ne başvurular başladı

Başkent kulislerinde, 2013 yılından beri genel müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Eren'in genel müdür olmasına kesin gözüyle bakılıyor

17 Mayıs 2017 14:18

Şenol Göka'nın 11 Mayıs'ta istifasıyla boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne atama için aday başvuruları bugün resmen başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), genel müdür aday başvurularının başladığına ilişkin ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2014 yılında İbrahim Şahin'den boşalan genel müdürlüğe başvuru için 15 gün süre tanışan RTÜK, yeni ilanında başvuru süresini 10 gün olarak belirlemesi dikkat çekti.

26 Mayıs'ta sona erecek

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, TRT Genel Müdürü olmak için başvuru süresi 26 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Başvurular, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 13   06800 Bilkent/Ankara adresine posta ile veya şahsen yapılacak.

Siyasi parti üyeleri başvuramayacak

Son üç yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmama koşulunun arandığı genel müdür adaylarından istenen evraklar şöyle: 

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)
2 - Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).
3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numaralı)
4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)
5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
6 - Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

12 yıl deneyim şartı

2954 sayılı TRT Kanunun 13. maddesi gereğinde aday olabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde kanunda belirtilen alanlarda 12 yıl çalışmışlık şartı bulunuyor.  Özel sektör çalışanları için bu alanlar televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür olarak sıralanıyor.

Kurul, 3 isim belirleyecek

RTÜK, başvuru süresinin dolmasının ardından adayların uygunluğunu değerlendirerek, belirlediği üç ismi Bakanlar Kuruluna sunacak. Bakanlar Kurulu da uygun bulduğu bir ismi Cumhurbaşkanının onayına gönderecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onaylaması halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşecek.

En güçlü isim İbrahim Eren

Başkent kulislerinde, 2013 yılından beri genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olanİbrahim Eren'in genel müdür olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eren'in, 2014 yılında 12 yıl deneyim şartını doldurmadığı için atanamadığı, şimdi ise bu koşulu taşıdığı iddia ediliyor. 

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