"Bilal Erdoğan’ın imam hatipten sınıf arkadaşı İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü oldu" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı İbrahim Eren'in, TRT’nin yeni genel müdürü olduğu iddia edildi.

Atamayı hakkında konuşan CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, “7 binden fazla çalışanı, 14 kanal ve 16 radyoyu bünyesinde barındıran bu büyük kurum ne yazık ki AKP’lilerin elinde oyuncak olmuş durumda. TRT’de daha önce hiçbir deneyimi olmayan 1980 doğumlu İbrahim Eren önce TRT Genel Müdür Yardımcısı daha sonra da genel müdür yapıldı” iddiasını ileri sürdü.

‘En az 12 yıllık devlet memuru olması gerekir’

Yasalara göre bu görev için en az 12 yıllık devlet memuru olma şartını hatırlatan Yarkadaş, şunları söyledi:

“Mevzuata göre TRT genel müdür yardımcılığına atanacak kişinin ‘kamu kurum ve kuruluşlarında veya temayüz ettiği televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür alanında’ en az on iki yıl hizmetinin bulunması gerekiyor. Eren, bu 12 yıl koşulunu taşımadan 2013’te Genel Müdür Yardımcılığı’na vekâleten getirildi. Şimdi ise genel müdür olarak atandı. Bu bir skandaldır. İbrahim Eren, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden arkadaşı. Anlaşılan o ki gereken şartları ‘fazlasıyla’ yerine getirmiş."