T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü oldu" iddiasına yalanlama

Numan Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

16 Mayıs 2017 16:34

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren'in TRT Genel Müdürlüğü görevine getirildiği yolundaki iddiayı yalanladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kurtulmuş, şunları söyledi:

"TRT Genel Müdürü Şenol Göka Bey, istifa etti. Onun istifasının ardından TRT yasası gereği, TRT'nin en kıdemli genel müdür yardımcısı Erkan Durdu bey genel müdürlüğe vekaleten atandı. Yarın zannediyorum RTÜK'ün bir toplantısı var. RTÜK toplantısında bir ilan süreci başlayacak ve yine TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak. 15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek. Böyle bir yasal süreç var. Bu yasal süreçten sonra da TRT, yeni genel müdürü atanarak yoluna devam edecektir. Şimdiye kadar gösterdiği hizmetlerinden dolayı da Şenol Göka beye teşekkür ediyorum."

ETİKETLER

İbrahim ErenTRTNuman Kurtulmuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24