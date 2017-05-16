"İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü oldu" iddiasına yalanlama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren'in TRT Genel Müdürlüğü görevine getirildiği yolundaki iddiayı yalanladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kurtulmuş, şunları söyledi:

"TRT Genel Müdürü Şenol Göka Bey, istifa etti. Onun istifasının ardından TRT yasası gereği, TRT'nin en kıdemli genel müdür yardımcısı Erkan Durdu bey genel müdürlüğe vekaleten atandı. Yarın zannediyorum RTÜK'ün bir toplantısı var. RTÜK toplantısında bir ilan süreci başlayacak ve yine TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak. 15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek. Böyle bir yasal süreç var. Bu yasal süreçten sonra da TRT, yeni genel müdürü atanarak yoluna devam edecektir. Şimdiye kadar gösterdiği hizmetlerinden dolayı da Şenol Göka beye teşekkür ediyorum."