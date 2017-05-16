T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genel müdürün istifa ettiği TRT'de 8 daire başkanı görevden alındı

Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu

16 Mayıs 2017 15:09

TRT'de geçen hafta Şenol Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi. TRT'de görevden alınan isimler de belli oldu.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka geçen hafta görevinden istifa etmişti. Göka'nın istifa dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadeleri yer almıştı.  

Göka'nın istifası kabul edilmiş, yerine atama yapılıncaya kadar TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu'nun vekalet edeceği öğrenilmişti. 

TRT'de Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.

 

Genel sekreter de, özel kalem de gitti

 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu. Şenol Göka'nın Özel Kalem Müdürü Alper Altuğ Köselerli de görevden alınan bir başka isim oldu. Müzik Dairesi Başkanlığına da vekalet eden Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen de her iki dairedeki görevinden alındı. Dışilişkiler Dairesi Başkanı Çağlar Tankur Yürümez da görevden alınan bir başka isim oldu. 

TRT'de dün akşam itibariyle görevden alınan diğer isimler ise şöyle: 

Teftiş Kurulu Başkanı Bayram Ali Ertem

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı Musa Altun

Stüdyolar ve Program İletim Dairesi Başkanı  Yusuf Yıldırım

Satın Alma Dairesi Başkanı Yakup Özmen.

ETİKETLER

trtgörevden almaistifadaire başkanı

İlgili Haberler

TRT Genel Müdürü istifa etti

Göka'nın dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi

"Eski TRT Hukuk Müşaviri, 50 milyon lirayı zimmetine geçirip ABD'ye kaçtı" iddiası

Avukatın yakalanması için Interpol de devreye girdiği ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24