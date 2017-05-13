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"Eski TRT Hukuk Müşaviri, 50 milyon lirayı zimmetine geçirip ABD'ye kaçtı" iddiası

Avukatın yakalanması için Interpol de devreye girdiği ileri sürüldü

13 Mayıs 2017 13:04

TRT’nin eski hukuk müşaviri Kubilay E.’nin zimmetine geçirdiği 50 milyon lira ile ABD’ye kaçtığı öne sürüldü.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre olay, ‘'Hukuk Dosya Takip Sistemi'nde'' geriye dönük yapılan incelemede ortaya çıktı.

Olayı araştıran başsavcılık, TRT'nin kasasından alınan hayali davalara ilişkin mahkeme harç ve masraflarının zimmete geçirildiğini belirledi. İki yönlü araştırmada TRT'nin dava dosyalarının takibi için alınan paraların avans gösterilmesi için de, sahte belgeler düzenlendiği iddia edildi. Son 10 yıllık kayıtlarda alınan avans ve kapama belgeleri incelendiğinde zimmet vurgununun boyutu 50 milyon TL'ye yükseldi.

TRT ile ilişiği kesilen Kubilay A.'nın sahte belgeler ile dava dosyalarına yatırmak için aldığı harç bedellerini kişisel hesabına aktardığı öne sürüldü.

Başsavcılıkça yakalama kararı çıkartılan avukatın pasaport sorgulama kayıtlarından ABD'ye gittiği anlaşıldı. Avukatın yakalanması için Interpol de devreye girdiği ileri sürüldü.

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