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"TRT, Erol Evgin'e ambargo mu koydu?"

CHP'li Yarkadaş, Erol Evgin'e TRT'de ambargo uygulandığına dair iddiaları Meclis'e taşıdı

30 Haziran 2016 14:58

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Parmak basanla, 3 üniversite bitirenin birer oy hakkı olması adaletli mi” sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefi olan sanatçı Erol Evgin’i TRT’nin yasaklı listesine aldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. TRT Genel Müdürlüğü'nden TRT'ye bağlı TV, radyo ve müzik kanal müdürlüklerine gönderilen yazıda “Evgin’in parçalarının çalınmaması” talimatı olduğunu söyleyen Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru  önergesinde, “Bu kararın alınmasında hükümetinizin ya da Cumhurbaşkanlığı'nın TRT’ye baskısı olmuş mudur” diye sordu.

Yarkadaş’ın soru önergesi şöyle:

"Sanatçı Erol Evgin'in verdiği bir röportajdan sonra adeta başına gelmeyen kalmamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dahi isim vermeden eleştirilmiştir. Son olarak TRT Genel Müdürlüğü’nden TRT’ye bağlı TV, radyo ve müzik kanal müdürlüklerine gönderilen yazıda 'Evgin’in parçalarının çalınmaması' talimatı verildiği basına yansımıştır.

- TRT Genel Müdürlüğü’nün TRT’ye bağlı TV, radyo ve müzik kanal müdürlüklerine gönderilen yazıda “Evgin’in parçalarının çalınmaması” talimatı verdiği doğru mudur? Bu talimatın hukuki gerekçesi nedir?

- Bu kararın alınmasında hükümetinizin ya da cumhurbaşkanlığının TRT’ye baskısı olmuş mudur?

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