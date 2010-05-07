Erol Evgin: “Kimlikli Bir Kent Türküsü Yaratmaya Çalıştım”

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Kendi müzik serüveninden örneklerle pop müziği anlatan Evgin, “ Pop müzik, 20. yüzyılın başlarında endüstrileşmenın hız kazanması sonucu kentlerde yoğunlaşan yerleşik yaşamla birlikte ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Kentin türküsüdür, kentin folklorüdür. Doğal kaynağı klasik müzik yani zamana direnen ve halen yaşayan müzik ile halk müziğidir” dedi.



Evgin, genç bir mimarlık öğrencisi olarak müziğe başladığı yıllarda dünyaca ünlü ustalara hayranlık duyarak, işini bu ustalar gibi dünya ölçeğinde yapmaya çalıştığını vurgulayarak, sahnelerde geçen her yıl ile birlikte doğal olmayı, içtenliği ve samimiyeti keşfettiğini söyledi.



Evgin, 41 yıllık müzik hayatında kimlikli bir kent türküsü oluşturmaya, bu ülkenin insanına ve topraklarına dokunan bir popüler müziği yaratmaya çalıştığını belirterek, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:



“Müzik hayatımda hep kendi kurallarımı koymaya çalıştım ve bugünlere böyle geldim. Sanat kendi kurallarını koyup, o kuralları bıkmadan usanmadan korumak ve mücadele etmektir. Hayatımda her zaman şu fikri kabul ettim: Her istediğimi yapacak kadar zengin değilim ama istemediğimi yapmayacak kadar da varlıklıyım. Gerçekten de bu düşünce insanı çok rahatlatıyor. Bu fikirle yola çıkarsanız başarılı olursunuz.”





Bersay İletişim Enstitüsü Hakkında



Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), dünya görüşüne katkıda bulunan projelere imza atarak yurt içinde ve yurt dışında, iletişim sektörüne katma değer getirmek misyonuyla 2008 yılında kuruldu.



Eğitim, estetik, eğlence gibi üç temel kavram üzerine konumlandırılan BİE; konferanslardan ve eğitim programlarından elde ettiği fonu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vererek kullanmayı hedefliyor.



BİE, "dünya görüşü" ile "yaşam stili"ni birleştirerek, nitelikli insan kaynağı yaratarak, eğitimde ve yetişmiş insan kaynağı alanında sektörde referans noktası olmayı planlıyor.