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Kültür-Sanat

Erol Evgin: “Kimlikli Bir Kent Türküsü Yaratmaya Çalıştım”

Bersay İletişim Enstitüsü’nde düzenlenen "Geleceği Tasarlamak" konferanslarının son konuğu olan Erol Evgin, Türk popüler müzik tarihinin önemli dönemeçlerini anlatt

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Bersay İletişim Enstitüsü’nde düzenlenen "Geleceği Tasarlamak" konferanslarının son konuğu Türkiye’de Popüler müziğin öncü isimlerinden Erol Evgin oldu. Evgin konuşmasında Türk popüler müzik tarihinin önemli dönemeçlerini anlattı.  Erol Evgin, “Popüler Kültürle Gelecek Tasarımı ” başlıklı konuşmasında, dünden bugüne pop müziğin var oluşuyla ilgili önemli bilgiler verdi.


Kendi müzik serüveninden örneklerle  pop müziği anlatan Evgin, “ Pop müzik, 20. yüzyılın başlarında endüstrileşmenın hız kazanması sonucu kentlerde yoğunlaşan yerleşik yaşamla birlikte ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Kentin türküsüdür, kentin folklorüdür. Doğal kaynağı klasik müzik yani zamana direnen ve halen yaşayan müzik ile halk müziğidir” dedi. 


Evgin, genç bir mimarlık öğrencisi olarak müziğe başladığı  yıllarda dünyaca ünlü ustalara hayranlık duyarak, işini bu ustalar gibi dünya ölçeğinde yapmaya çalıştığını vurgulayarak, sahnelerde geçen her yıl ile birlikte doğal olmayı, içtenliği ve samimiyeti keşfettiğini söyledi. 


Evgin, 41 yıllık müzik hayatında kimlikli bir kent türküsü oluşturmaya, bu ülkenin insanına ve topraklarına dokunan bir popüler müziği yaratmaya çalıştığını belirterek, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:


“Müzik hayatımda hep kendi kurallarımı  koymaya çalıştım ve bugünlere böyle geldim. Sanat kendi kurallarını koyup, o kuralları bıkmadan usanmadan korumak ve mücadele etmektir. Hayatımda her zaman şu fikri kabul ettim:  Her istediğimi yapacak kadar zengin değilim ama istemediğimi yapmayacak kadar da varlıklıyım. Gerçekten de bu düşünce insanı çok rahatlatıyor. Bu fikirle yola çıkarsanız başarılı olursunuz.” 


Bersay İletişim Enstitüsü Hakkında

Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), dünya görüşüne katkıda bulunan projelere imza atarak yurt içinde ve yurt dışında, iletişim sektörüne katma değer getirmek misyonuyla 2008 yılında kuruldu.

Eğitim, estetik, eğlence gibi üç temel kavram üzerine konumlandırılan BİE; konferanslardan ve eğitim programlarından elde ettiği fonu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vererek kullanmayı hedefliyor.

BİE, "dünya görüşü" ile "yaşam stili"ni birleştirerek, nitelikli insan kaynağı yaratarak, eğitimde ve yetişmiş insan kaynağı alanında sektörde referans noktası olmayı planlıyor.

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