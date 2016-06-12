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Kültür-Sanat

Erol Evgin'in duygusal anları

Evgin, Melih Kibar ve Çiğdem Talu'dan bahsederken duygusal anlar yaşadı

12 Haziran 2016 17:15

40. sanat yılını kutlayan pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik’in sunuduğu ‘Haftasonu’ adlı programa konuk oldu.

Şarkıları kadın sanatçılarla seslendirdiği "Altın Düetler" albümünü anlatan Evgin, bir çok şarkısında imzaları olan Melih Kibar ve Çiğdem Talu'dan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

 

 

'Altın Düetler'

 

Erol Evgin Prodüksiyon tarafından hazırlanan “Altın Düetler” albümünde şarkıların yeni düzenlemeleri İskerder Paydaş’a ait.

Albümünde Evgin’in, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Candan Erçetin, Göksel, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Emel Sayın, Sıla, Hande Yener ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetler yer alıyor.

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Erol EvginMelih KibarUmur TaluAltın Düetler

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