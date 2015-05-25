TRT durumdan vazife çıkardı; Doğan Haber Ajansı aboneliğine son verdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadı ile iktidar etkisindeki medyanın Doğan Medya Grubu'nu hedef alan açıklama ve yayınlarından sonra devletin resmi kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, Doğan Medya Grubu bünyesindeki Doğan Haber Ajansı (DHA) ile olan abonelik sözleşmesini sona erdirdi.

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkan Vekili Nasuhi Güngör imzasıyla kurum çalışanlarına bir yazı gönderilerek, “Doğan Haber Ajansı ile haber alım hizmeti 20.05.2015 tarihi itibari sona erdirilmiştir” denildi.

T24’e konuşan Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cebeci, “İptal edilebilir ama henüz bize aboneliğin iptal edilip edilmediğine yönelik resmi bir bilgi gelmedi” dedi. “Sonuçta biz profesyonel bir iş yapıyoruz, profesyonel bir işte bu tip talihsizlikler olmaması gerekiyor” diyen Cebeci, “Son dönemde hükümet ile Doğan Medya Grubu arasında yaşananlar da böyle bir girişimi etkilemiş olabilir. Şayet TRT bu yönde bir karar alırsa çok da önemsemeyiz” diye konuştu.

TRT’nin aldığı bu kararda, Hürriyet’in internet sitesinin Mısır'ın darbe ile görevinden uzaklaştırılan devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verilen idam cezası için, "Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam" başlığı atması sonrası hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen ağır eleştirilerle başlayan gerilimin etkili olduğu düşünülüyor.

Doğan grubu ile hükümet arasındaki gerilimde süreç nasıl gelişti?

Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi’ye idam cezasının verildiği 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat ifade ettiği şekliyle "Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam" başlığı ile kararı manşetine taşıyan Hürriyet, AKP cenahı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Algı oluşturarak Erdoğan’a gözdağı veriyor” suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı.

‘Ey Doğan Medya Grubu, sen daha avucunu çok yalarsın’

Hürriyet’e İlk tepki aynı gün AKP Bursa mitinginde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. “Bilsinler ki Erdoğan idam sehpasına gönderilemeyecek, mahkemeye çıkarılamayacak” diyen Davutoğlu, “Ey Doğan medyası ne demek istiyorsanız açık söyleyin” dedi. Ardından ertesi gün (17 Mayıs 2015) Kayseri’de katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Ey Doğan Medya Grubu, sen daha avucunu çok yalarsın” diyerek tepkisini gösterdi.

‘Sayın Cumhurbaşkanı sürgün mü edeceksiniz bizi, bizden ne istiyorsunuz?’

Doğan Medya Grubu ise, söz konusu ağır eleştirilere Hürriyet ve Posta gazetelerinde yayımlanan bir başyazı ile cevap verdi. "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın idamını ima etmek şerefsizliktir" denilen başyazıda, Hürriyet'in, Erdoğan'ın da kullandığı ifadeyi başlığa çıkardığı belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, bizden ne istiyorsunuz? Apaçık haksızlıklarla, apaçık çarpıtmalarla, apaçık zorlamalarla, niyet okumalarla neden bize saldırıyorsunuz? Bizi neden hedef gösteriyorsunuz? Ne istiyorsunuz bizden" ifadeleri kullanıldı.

‘Bize başyazılarla dizayn veremezsiniz’

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine bir başyazı ile cevap veren Doğan Medya Grubu'na tepki göstererek, "Buradan Doğan Grubu'na sesleniyorum. Basın özgürlüğüne saygımız sonsuzdur. Ama herkes yerin yurdunu bilecek. Bize başyazılarla dizayn edemezsiniz. Biz sizin pijamalarla karşılayacağınız başbakanlardan değiliz" dedi.

Sedat Ergin ve Doğan medya yöneticilerine tutuklama talebi

Hürriyet Gazetesi’nin Mısır’ın darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Mursi hakkındaki idam kararını yayınlama şeklinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit edecek şeklinde yapıldığını iddia eden avukat Rahmi Kurt, gazete yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Kurt, ayrıca aralarında gazetenin Sorumlu Müdürü İzzet Doğan ile Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in de aralarında olduğu birçok yöneticinin tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesi talebinde de bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve IPI’dan tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ile Doğan Medya Grubu'nun bazı yöneticilerinin tutuklanmasının istenmesini basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak niteledi ve bu girişimin basının özgür olmadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Dünyanın en köklü ve yaygın gazetecilik örgütlerinden biri olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) de , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğan Medya Grubu'nu hedef almasıyla ilgili bir açıklama yaptı. IPI Yönetim Kurulu üyelerinin tümü tarafından imzalanan bildiride, "Doğan Medya Grubu’na ve Hürriyet’e karşı sürdürülen karalama kampanyasının derhal durdurulması ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; Doğan Medya Grubu ve Hürriyet’ten özür dilemesi" çağrısı yapıldı.

TRT'nin DHA ile olan sözleşmesini iptal ettiğini gösteren belge şöyle: