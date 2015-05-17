Erdoğan: Ey Doğan Medya Grubu, siz daha avucunuzu çok yalarsınız

Muhalefet yönelik eleştirilerini bugün Kayseri'de yaptığı toplu açılış töreninde de sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin geleceğine dair hiçbir planları, programları yok. Sadece bana ve hükümete saldırıyorlar. Hadi hükümeti anladık, bana niye saldırıyorsunuz? Benim de herkes gibi bir oyum var. İnşallah 7 Haziran’da gidip gönlümdeki parti hangisiyse onun için kullanacağım" diye konuştu.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için idam kararı verilmesiyle ilgili olarak Hürriyet'in yaptığı haberi eleştiren Erdoğan, "Mısır'da yüzde 52 ile iş başına gelen Mursi ve arkadaşlarını idama mahkum kararı aldılar. Türkiye'de de bu haberi Doğan Medya Grubu nasıl verdi? 'Şok karar, yüzde 52 ile idam'. Ey Doğan Medya Grubu, seni muhatap almam, ama şunu bilmen lazım, siz affedersin hayatınızı korkuyla geçiriyorsunuz. Şunu bil, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Bizim ölümümüz şahsiyetlidir" dedi.

Erdoğan, "Mursi'nin idamı şahsiyetlidir. İşte onur budur. O insanların hiçbirisi adam öldürmediler. Milli Savunma Bakanı olan darbeci Sisi, şu anda kendi memurlarıyla bu kararı aldı. Tekrar AB ve dünyaya sesleniyorum, Ey Avrupa, ey Batı hani idam yasaktı. Niye karşı çıkmıyorsunuz. Uluslararası kurumlara sesleniyorum. Türkiye'de Gezi olaylarında bize saldırdınız. Doğan Grubu, sen daha avucunu daha çok yalarsın. Beraber hareket eden paralel örgüt siz de avucunuzu çok yalarsınız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyesspor'un Spor Toto Süper Lig'den düşen ilk takım olurken Kayserispor'un yeniden Süper Lig'e çıkmasını değerlendiren Erdoğan, "Bu arada Kayserispor yeniden süper lige çıktı. Fakat Kayseri Erciyesspor da ne yazık ki ikinci lige indi. Ama ben bu Kayseri'yi anlamıyorum, biri çıkıyor biri iniyor. Herhalde burada bir hikmet var. Hiçbir zaman boşta bırakmıyor. Herhalde burada bir ekonomik anlayış var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Kayseri'ye gitti.

17 tesisin toplu açılışını yapacak olan Erdoğan, Kayseri'de bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

'Ben bu Kayseri'yi anlamıyorum'

Hepinizi selamlıyorum. Bugün birçok eserin toplu açılışını yapacağız. Bu arada Kayserispor yeniden süper lige çıktı. Fakat Kayseri Erciyesspor da ne yazık ki ikinci lige indi. Ama ben bu Kayseri'yi anlamıyorum, biri çıkıyor biri iniyor. Herhalde burada bir hikmet var. Hiçbir zaman boşta bırakmıyor. Herhalde burada bir ekonomik anlayış var.

'Bana hakaret ediyorlar,

ben onlara etmiyorum'

Birileri cek cakla konuşuyor, memura şunu vereceğim bunu vereceğim diyor, çünkü bunların sırtında boş yumurta küfesi var. Ama bizim sırtımızda dolusu var. Bana hakaret ediyorlar. Ben onlara etmiyorum, mahkemeye yönlendiriyorum. Mehmet Haseki kardeşim sucuk dağıtıyordu, ben farklı bir uygulamaya gideceğim daha sonra.

'Gönlümde bir aslan yatıyor'

Ben her partiye eşit mesafedeyim. Gönlümde bir aslan yatıyor o ayrı. Ancak bana diyorlar ki tarafsız olması lazım. Ben gelirken ne dedim? “Ben milletin tarafındayım” dedim. Şimdi milletimi aldatmak isteyenlere karşı kalkıp ben tavrımı koymam lazım. Niye? Bakıyorsunuz ki şimdi biz iktidarı kimlerden almıştık gelirken, üç partiden almıştık. Bir koalisyondu bu. Burada kimler olduğunu da biliyorsunuz, MHP, DSP, ANAP.

'Çocuklarım çok çile çektiler'

Artık üniversitemiz olmayan il yok. Millilik bu. Milliyetçilik bu. Lafla olmuyor bu iş, icraatla oluyor. Çocuklarımın okul kapılarından kovulduğu günleri hatırlıyorum. Çok çile çektiler. Yurt dışında okumak zorunda kaldılar.

'Anayasa da babayasa da okumuyorlar'

Beyannameleri neredeyse birbirinin aynısı. Sadece asgari ücret konusunda anlaşamıyorlar. Biri çıkmış 1,400, biri 1,500, biri 1,800 biri de 5 bin diyor. Herhalde 5 bin diyene verirsiniz oyları.

Türkiye’nin geleceğine dair hiçbir planları, programları yok. Sadece bana ve hükümete saldırıyorlar. Hadi hükümeti anladık, bana niye saldırıyorsunuz? Benim de herkes gibi bir oyum var. İnşallah 7 Haziran’da gidip gönlümdeki parti hangisiyse onun için kullanacağım.

Cumhurbaşkanı'nı engelleyemezsiniz. Cumhubaşkanı, meydanlarda konuşur televizyonlarda konuşur, konuşur yani. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanet dışında bir suçu olmaz. Anayasa da okumuyorlar, babayasa da okumuyorlar.

'Kimi kandırıyorsunuz be?'

Ana muhalefet imam hatipleri kaldırmayacağız diyor. Siz kimi kandırıyorsunuz be? 1+4+8 diyorsunuz. Kayseri yutar mı bunu?

'Paralel örgüt militanları

için gönlümden geçen ceza belli'

Dün DHKP-C’nin militanlarına hukuk adamı diyordu, bugün paralel örgütün militanlarına aynı şeyi söylüyor. Bunların hukuktan anladığı 27 Mayıs hukuku olunca, terör örgütünün ya da paralel örgütün militanlarına da hukuk adamı diyor. Bunlar hukukçu falan değil, örgüt militanı. Adana’daki MİT TIR’ları meselesini hatırlıyorsunuz değil mi? Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine yardım götüren TIR’ları durdurarak tüm dünyaya bir mesaj vermeye çalıştılar. Amaçları Türkiye’yi teröre destek veren ülke olarak göstermek istediler. Bunun adı açıkça vatana ihanettir. Benim gönlümde de milletimin gönlünde de onlara verilecek cezalar bellidir ama burası bir hukuk devleti. Onlara rağmen hukuk devleti.

'Ey Doğan Medya Grubu'

Mısır'da yüzde 52 ile iş başına gelen Mursi ve arkadaşlarını idama mahkum kararı aldılar. Türkiye'de de bu haberi Doğan Medya Grubu nasıl verdi? 'Şok karar, yüzde 52 ile idam'. Ey Doğan Medya Grubu, seni muhatap almam, ama şunu bilmen lazım, siz affedersin hayatınızı korkuyla geçiriyorsunuz. Şunu bil, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Bizim ölümümüz şahsiyetlidir.

'Avucunuzu çok yalarsınız'

Mursi'nin idamı şahsiyetlidir. İşte onur budur. O insanların hiçbirisi adam öldürmediler. Milli Savunma Bakanı olan darbeci Sisi, şu anda kendi memurlarıyla bu kararı aldı. Tekrar AB ve dünyaya sesleniyorum, Ey Avrupa, ey Batı hani idam yasaktı. Niye karşı çıkmıyorsunuz. Uluslararası kurumlara sesleniyorum. Türkiye'de Gezi olaylarında bize saldırdınız. Doğan Grubu, sen daha avucunu daha çok yalarsın. Beraber hareket eden paralel örgüt siz de avucunuzu çok yalarsınız.

‘Kaderin üstünde kader vardır dedik’

Biz “kaderin üstünde bir kader vardır “diyerek bu yola çıktık. Biz ona inandık, teslim olduk. Bu yolda da böyle yürüyeceğiz. Böyle yürümekte kararlıyız. Tabi ki Adana’da MİT TIR’ları ihaneti bile bu örgütün gayretini ortaya koymaya yeter. KPSS sorularını çalarak yüzbinlerce gencimizin hayallerinin geleceğinin gasp edilmesi dahi bunların gerçek yüzünü anlamaya yeter. Türkiye’nin enerji projelerini, dış politika stratejisini dinlemeler ve kayıtlar yoluyla internet üzerinden yabancılara servis etmenin adı belli değil midir?

‘Mursi idam edilirse…’

Gerek Mursi konusu gerekse şu adaletsiz adımlar, bize şunu gösterdi. Mursi şayet idam edilirse ki inanmıyorum. İnşallah edilmeyecek, edemeyecekler. Terör örgütüyle mücadele eden bir kardeşim şehitlik rütbesine erişmiş olacaktır. Ben de eğer böyle bir akıbete uğrarsam rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfedecektir diye inanıyorum.

Şehitler Tepesi boş değil. Biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Biz bu yola şehitler tepesinde kendimizi bekleyen yeri şerefle, şanla, gururla başımızın üzerine koyarak çıktık. Biz ölürsek bu yolda şehit oluruz. Asıl o malum takım, onlar ölünce ne olacaklar, onlar düşünsünler. Milletimizin Menderes’i şehit başbakan Adnan Menderes diye yad ediyor. Onu darağacına gönderenleri nasıl anıyor biliyorsunuz. Millet düşmanları olarak, vatan hainleri olarak anıyorlar.

'Ey Kılıçdaroğlu, Ey Doğan Medyası,

ey Pensilvanya, ey Kandil’

Bunlara diyorum ki siz tehdidi bırakın, evlatlarımızın geleceği için ne yapacaksınız onu anlatın. Ey Kılıçdaroğlu, ey Doğan Medyası, ey Pensilvanya, ey Kandil aslında cevap vermeye bile değmezsiniz. Ama size tekrar bir tek sözüm var. Hak yolunda kefenimizi giydik. Evet biz buna inandık, böyle iman ettik. Bizi tehdit ederek tehdit ederek yolumuzdan çevireceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu millet size ne kadar yanıldığınızı 7 Haziran’da bir kez daha gösterecek.

‘Başbakan’ı dinliyor, Cumhurbaşkanı’nı dinliyor, AYM’yi dinliyor, hale bak’

Başbakan'ı ofisinde dinliyor. Cumhurbaşkanını dinliyor. Anayasa Mahkemesi'ni dinliyor hale bak. Dışişleri bakanı özel bir toplantı yapıyor Suriye ile ilgili onu dinliyor. Bütün bakanlıklarda yaptığı iş bu. Bunu utanmadan sıkılmadan da satıyorlar. Şimdi suçsuzsa bu zat çıksın gelsin niye gelmiyor? 10 yıldır ben gelmesini söyledim. Gelmiyor, demek ki suçunu biliyor.